Modesto, presidente de la UD Ourense: "No ascender sería un fracaso"

El pasado domingo la UD Ourense volvía a tropezar en casa al no pasar del empate ante el Alertanavia. Posiblemente, el equipo pasa por el peor momento de la temporada y su presidente, Modesto García (Madrid, 1974), analiza la situación que están atravesando los rojillos.

Empecemos por lo más reciente, ¿qué sensación le dejó el empate ante el Alertanavia?

Al acabar el partido la sensación era desagradable, de cierto pesimismo. Veníamos de hacer un buen partido en Beluso y la verdad es que contábamos con conseguir los tres puntos ante el Alertanavia y enlazar dos triunfos seguidos. Nos fuimos pensando que una de las finales que nos quedan se nos había ido.

El equipo va quinto, ¿Está cumpliendo el objetivo?

Al principio de la temporada el objetivo no era ascender, sino luchar por conseguirlo hasta el final. Pero es verdad que los jugadores, los técnicos y los fichajes se autoimpusieron el objetivo del ascenso, por lo que esa meta también nos la trasladaron a la directiva. Y la realidad es que actualmente no estamos en posiciones para subir de categoría.

¿Sería un fracaso no ascender?

Con el apoyo social que tenemos, la semana pasada llegamos a los 1.500 abonados, a mí no me cuesta reconocer que no ascender sería un fracaso.

¿Se van a realizar fichajes?

Estamos encantados con la incorporación de Vieytes, es un jugador que no estás aportando mucho, es el perfil de jugador que buscamos. Nos gustaría es que todos los jugadores fueran ourensanos, pero ahora mismo hay puestos, como el de delantero, en el que habrá que buscar fuera porque aquí (la provincia) no hay un jugador más o menos determinante. Es por ello que les hemos dado a la parte deportiva la posibilidad, dentro de los límites que nos hemos impuesto, de poder incorporar a un jugador que crean que nos va a dar un plus para conseguir el ascenso. Tenemos la capacidad para poder hacer un esfuerzo económico. Lo que no vamos es a fichar por fichar.

¿Quién hace los fichajes?

Los encargados de confeccionar la plantilla son la comisión deportiva, que está formada por Ramón Dacosta, Antonio Dacosta y el Doctor Cabaleiro y el cuerpo técnico. Nosotros (junta directiva) tenemos total confianza en ellos, lo único que hacemos es fijarles unas limitaciones económicas.

¿Cree que falta un delantero?

Hasta hace poco habíamos marcado en todos los partidos de liga, lo que pasaba es que no anotaban los delanteros y asumían esa responsabilidad jugadores que llegaban desde atrás como Alfredo, Joni o Fran, que se aprovechaban del trabajo de los delanteros. Ahora bien, si de repente se lesionan varios jugadores de esa segunda línea se ve más esa debilidad. Es por ello que creo que los verdaderos fichajes son poder recuperar a esos jugadores que ahora están de baja.

¿Ha bajado al vestuario?

Desde el principio he considerado que ese ámbito es de los jugadores y de los entrenadores, pero llegó un momento que a lo mejor era necesario que supieran lo que se está jugando el club. Lo que les pedí es mentalización y que cada uno asumiera su rol. Hay jugadores que tienen que tirar del equipo y quizá hay momentos en los que se tiene que dar un paso al frente. Hasta el final de la temporada hay que asumir que cada partido es una final, si igualamos la intensidad de otros equipos, podremos decantar la balanza, porque nosotros tenemos más calidad.

¿Currás va a acabar la liga?

Es más factible que acabe la temporada Currás a que la acabe yo, con eso creo que está todo dicho.

¿Hasta cuando seguirá como presidente?

Este año todavía no tocan elecciones, pero lógicamente si no conseguimos ascender, asumiremos el fracaso porque somos los máximos responsables. Además, yo no tengo ningún tipo de aspiración política para sujetarme al cargo. Ahora bien, en ningún caso vamos a dejar tirado al club. Una lección que aprendí de don Jorge Bermello es que el mejor momento para irse es cuando las cosas van bien y esa es mi ilusión, dejar la presidencia y que cuando vuelva al campo la gente tenga un buen recuerdo mío.

¿Tienen el presupuesto más alto de la categoría?

Puedo asegurar que somos el cuarto o quinto presupuesto a nivel de fichas del primer equipo. Por ejemplo, el Atios tiene jugadores que el año pasado se pasearon por Preferente, y en el Porriño juega Antúnez. No andamos tan sobrados como la gente piensa.

¿Van a por la Copa Diputación?

Sí, mi ilusión es que la UD Ourense sólo tenga una Copa, la de este año. Ojalá no volvamos a jugarla.

Para acabar, ¿se va a conseguir el anhelado ascenso a Tercera?

Estoy convencido de que lo vamos a conseguir, no tengo ninguna duda.