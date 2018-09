El Ourense CF, contra el Porriño y su propia ansiedad

Porriño Industrial y Ourense CF, dos de los cinco equipos que todavía no conocen la victoria en Tercera división, miden sus fuerzas esta tarde, desde las seis y media, en O Lourambal.

Llegan ambos equipos con la necesidad de empezar a sumar un triunfo que aleje fantasmas de cara al futuro. En los ourensanos, su técnico Fran Justo, no podrá sentarse en el banquillo, ya que tras la expulsión en el derbi de la pasada jornada, tendrá que cumplir un partido de sanción. Tampoco estará el sancionado Iago, que como el derbi no fue un partido entero no cumplió sanción. A mayores, Martín Lamelas, que lleva una temporada muy aciaga, sigue de baja por problemas en el abductor. Además, Iago Beceiro y Bruno Pascua son duda y aunque ambos entraron en la convocatoria, uno de los dos será descartado.

En cuanto al partido, el técnico Fran Justo afirma que "será un partido complicado ya que el Porriño cuenta con buenos jugadores y muy experimentados que está compitiendo muy bien en este inicio y aunque no ha ganado, muestra buenas prestaciones. Seguro que será un partido muy igualado que se decidirá por pequeños detalles".

El Porriño Industrial que logró el ascenso esta temporada luego de trece años en Preferente, mantiene el bloque de la temporada pasada. Un equipo que cuenta en su plantel con dos jugadores ourensanos, Isma, que ya lleva varias temporadas con ellos y Pana, que llegó esta temporada desde el Arenteiro.

O Lourambal; 18:30 horas.