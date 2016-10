El Pabellón se queda corto ante el Sporting

El Pabellón no pudo retomar la senda de la victoria y cayó ante el Sporting de Gijón en el duelo disputado en el campo de Os Remedios, correspondiente a la quinta jornada de la División de Honor Juvenil. Un partido que dominaron los visitantes, aunque los ourensanos tuvieron un buena media hora en la segunda parte, que marca el camino a seguir.

El arranque del partido fue complicado. Un saque de esquina favorable al Pabellón fue la primera ocasión. Pero a partir de ahí, los asturianos llevaron la manija ante un equipo local que esperaba ordenado con su 5-4-1. La lesión de Álex Villar en el minuto 11 descentró a los ourensanos que un minuto después encajaron el primer tanto. Lejos de sobreponerse, la dinámica siguió igual y un pase entre líneas le sirvió al Sporting para marcar el 0-2 en el minuto 25. No hubo reacción del Pabellón y el resultado no se movió en la primera mitad. García y Figo movieron el banquillo y la cosa funcionó. No en el primer minuto. Otro despiste local permitió que llegase el 0-3. Pero cuanto más lejos estaban los gijoneses, mejor jugó el Pabellón. Brayan, lo que aguantó, y Mario subieron la intensidad y dejaron los mejores momentos del Pabellón, culminados por el gol de Yago, que batió con la cabeza al portero visitante en el minuto 59.

Siguieron apretando los locales, sin llegar demasiado al área rival, pero con la energía que faltó en el primer acto. Los problemas musculares de los blanquiverdes y algunos momentos de tensión, marcaron el tramo final del encuentro. A falta de ocho minutos, Jar fue expulsado por una presunta agresión con el juego parado. Una circunstancia que aprovechó el Sporting para marcar el definitivo 1-4 ya con el tiempo cumplido.

El siguiente compromiso será el domingo en casa del TSK Roces.