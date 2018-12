Polémica en Oira: "Payaso, te doy una hostia y acabas contra la pared"

Los ánimos terminaron caldeados en el campo de Oira el pasado domingo. En un intenso partido, el que enfrentó al segundo clasificado del Grupo 9 de Segunda Autonómica, el Ourense CF B frente al Cartelle y que terminó con empate a un gol, la atención se centró en los minutos posteriores al pitido final.

El acta del encuentro, redactada por el colegiado Javier Luis Prendes reflejó un altercado en los vestuarios en los que afirma que el segundo técnico del Ourense CF B, Julio Casanova "entró al vestuario sin permiso, dirigiéndose a mí con grutos en los siguientes términos: 'Eres un payaso, solo nos quisiste joder. No sabes nada'. Cuando le pido que abandone el vestuario (D. Julio Casanova López) haciendo caso omiso a mis indicaciones, cierra la puerta de mi vestuario dando golpes y quedándose dentro de este. Una vez cerrada la puerta continúa dirigiéndose a mí en los siguientes terminos: 'Eres un niñato y no sabes nada, yo tengo 50 años te doy una hostia que acabas contra la pared" acto seguido me propina un empujón contra la pared y abandona el vestuario'.

Además de la redacción del acta, el colegiado solicitó la presencia de la Policía Nacional, que tomó los datos al segundo entrenador del conjunto local.

Esta versión se contrapone a la del propio entrenador, Julio Casanova. "Fue uno de los partidos que menos he protestado en mi vida. Acabo el partido, le di la mano a los contrarios y cuando fui a saludar al árbitro me lo negó diciéndome que si iba a protestar que me expulsaba y que si quería una aclaración que fuese al vestuario. Ese fue mi error, ir. Fui al vestuario y en cuanto crucé la puerta ya me dijo en repetidas ocasiones, educadamente eso sí, que me fuese. Abrió la puerta y me puso la mano en el hombro para que me fuese y mi acto reflejo fue lo mismo, le puse la mano en el hombro y lo único que le dije fue: 'mira chico que yo podría ser tu padre', pero en ningún momento insulté ni le llamé payaso, básicamente porque por mi edad no entra en mi vocabulario. Es más, él (el árbitro) le reconoce a nuestro delegado que sí me tocó el hombro y yo se lo toqué a él, pero claro eso no lo puso en el acta".

Casanova: "Llevo desde los nueve años en el fútbol y nunca me había pasado algo así"

Visiblemente afectado por lo sucedido, Julio Casanova afirma que "llevo desde los nueve años metido en el mundo del fútbol y nunca me había pasado algo así. Entiendo que los árbitros tienen que aguantar mucho y que el partido fue tenso, pero que ya viniese la Nacional para tomarme los datos fue surrealista. Sinceramente, creo que voy a dejar esto. Me dan ganas de decir, hasta aquí".

Antes de la reunión del comité de competición, el delegado ourensano Raúl Rois considera que "sin centrarme en el partido, porque todavía no se ha tratado quiero destacar que desde la Federación trabajamos para que esto no suceda nunca. Cada vez sucede menos, pero no pararemos hasta que la incidencia sea cero. En ese sentido y a la espera de lo que acuerde el comité de competición insisto en lo que decimos siempre, tolerancia 0 con este tipo de acciones".

El colegiado solicitó la presencia de la Policía Nacional, que identificó al presunto agresor

En la misma línea va el delegado del Colegio de Árbitros de Ourense, Claudio Cerdeira, consultado por la versión de las dos partes se mostró tajante. "Nosotros desde el colegio de árbitros apoyamos lo que dice el colegiado. Evidentemente yo no estaba en el partido y si no se demuestra lo contrario, lo que dice el árbitro en su acta va a misa".

Enfrente dos versiones. La del colegiado Javier Luis Prendes y la del técnico Julio Casanova. El comité de competición es el que tiene por delante esclarecer quién dice la verdad. La solución al entuerto, este miércoles a las 19:00 horas.