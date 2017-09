Las previas de los ourensanos de Tercera: otra oportunidad para el Ourense CF de crecer

Repite el Ourense CF de nuevo en el campo de O Couto. Lo hace, recibiendo desde las cinco y media de la tarde, al Negreira.

Llegan los ourensanos con la moral por las nubes. En la última jornada derrotaron al líder Bergantiños, que llevaba más de veinte jornadas sin perder. Y lo que es mejor, en los cuatro partidos que han disputado desde su regreso a Tercera División, los de Fran Justo todavía no conocen la derrota y cada semana que pasa, además de incorporar nuevos jugadores a su plantel, van encontrandose mucho mejor.

Pese a todo, el técnico ourensano no quiere oír hablar de euforias y tiene el mensaje muy claro. "Tenemos que tener los pies en el suelo y no olvidarnos de lo que somos, si no mal nos irá".

En clave deportiva, tres ausencias tendrá el entrenador ourensano. Los defensas Iago y Pablo Piñeiro, ambos lesionados, y el centrocampista Gallas, que sigue en su pais pendiente de arreglar los papeles que le permitan jugar. En el capítulo de novedades, la única es la del ferrolano Sergio de Paz, que esta semana se incorporó al equipo desde el Celta B y que esta tarde podría tener sus primeros minutos, al igual que David Antón, que llegó la pasada semana.

Llegan los ourensanos en el quinto puesto, después de dos victorias y dos empates, lo que les hace ser optimistas. "Es verdad que llegamos en un buen momento de juego, invictos y con buenas sensaciones. Pero todo lo hecho hasta ahora ya no vale para nada y si nos confiamos, cualquier equipo nos puede complicar la vida", reconoce el entrenador Fran Justo.

Tras doblegar al líder Bergantiños en la última cita, ahora llega el Negreira, y el técnico no quiere confianzas. "Todos tenemos claro que la motivación para esta tarde tiene que ser tanta o más como la semana pasada, sino esa victoria tan importante no valdría para nada".

Sabe muy bien Fran Justo por donde pasan sus posibilidades. "Tenemos que salir desde el primer minuto muy concentrados. Debemos ponerle mucha intensidad, ser muy solidarios y correr y trabajar mucho. Si perdemos esa esencia poco podemos hacer y tener muy claro que debemos evitar la euforia. Hemos empezado muy bien la temporada, pero no es menos cierto que solo llevamos cuatro jornadas y que falta un mundo".

O Couto; 17:30 horas.

El Ribadumia, rival de un Barco que no quiere más tropiezos

El Barco, con la villa en plena celebración de las fiestas del Cristo, recibe al Ribadumia. En los locales, debutará el guardemeta Inmanol Elias, que vino tras la lesión de Cabanelas.

Aunque faltarán Peli, que sigue lesionado, Eloy, aún sin ficha e Iván Argós, que sufrió un golpe en el tobillo. Un partido en el que los barquenses deben ganar.

Calabagueiros; 18: 00 h.

El Arenteiro, con la moral alta, visita al Alondras en Cangas

Después del empate ante el Arousa, más el punto sumado en el aplazado ante el Barco, el Arenteiro viaja esperando que la racha continúe en tierras viguesas. Les espera el Alondras, que realizó un buen inició y que viene de perder el pasado jueves la final de la Copa Federación ante el Silva. El técnico Manel Vázquez tiene a todos los jugadores a su disposición.

O Morrazo; 17: 00 h.

Difícil salida para el Barbadás al campo del líder Bergantiños

El Barbadás repite partido como visitante y también contra un rival complicado. Le espera el líder Bergantiños, que además estará dolido tras perder su primer partido en O Couto ante el Ourense CF. Cuatro ausencias tiene para este partido el técnico Moisés Pereiro. Se trata de Marcelo Faría, Iago Fernández, Nespereira , y Breogan Pereiro. La mejor noticia es la vuelta de Martín Torres, que ya esta recuperado.

As Eiroas; 18:00 h.