Rey: "Fue un golpe duro"

Perder nunca es positivo, pero hay derrotas que duelen especialmente. Eso fue lo que le pasó al Barco en el último partido en Calabagueiros ante el Arousa. La forma en que se produjo, en el tiempo de descuento, dejó muy mal sabor de boca en el vestuario.



Javi Rey, entrenador del Barco trata de digerir esa derrota, y de paso hacérsela olvidar a sus jugadores, que terminaron muy afectados. "Salí muy satisfecho del gran trabajo que realizó todo el equipo y me fastidió perder, pero más por los jugadores ya que hicieron un esfuerzo para al menos habernos llevado un punto".



Toca levantarse



Y reconoce que el vestuario estaba muy tocado al término del partido, "los jugadores estaban muy afectados al final del partido, pero no queda otra que levantarse y seguir trabajando. Es verdad que fue un golpe muy duro, pero esto es fútbol".



Es por ello que desde la noche de ayer comenzó a trabajar "psicológicamente , que también es una parte del trabajo semanal y de los entrenamientos".



Mira ya hacia el futuro porque los próximos siete días tendrán tres jornadas ligueras para finalizar la primera vuelta. "Seguro que va ser una semana complicada, ya que no estamos acostumbrados a jugar tres encuentros en siete días, pero trataremos de sumar seis o siete puntos para poner punto y final a la primera vuelta en una situación más que aceptable para un equipo como nosotros", finalizó.