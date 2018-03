Sonia: “Nos vamos a salvar”

El Cidade de As Burgas sigue agotando las pocas vidas que le quedan. La derrota del sábado ante el Leganés le mantiene penúltimo y en descenso, a nueve puntos del cuarto por la cola, pero ya solo con 10 partidos por delante. Los números están cada vez más lejos de cuadrar ya que al menos harían falta cinco victorias para tener alguna opción de permanencia. Eso ahora mismo parece una quimera, pues en 20 jornadas el equipo ha logrado un solo triunfo, pero el mensaje que se lanza desde la entidad dista de ser tremendista. Al menos es lo que se piensa desde la plantilla.

Con un equipo inexperto y una situación al límite lo normal sería pensar en un vestuario hundido pero la plantilla no se rinde. Lo reconoce una voz muy autorizada en el equipo, la capitana Sonia Pacios: "No estamos haciendo las cosas tan mal como para estar penúltimas, pero la situación es la que es. El vestuario está fastidiado, pero no hundido, porque soy consciente de que cada jugadora está dando todo lo que tiene y cuando esto sucede lo único que podemos hacer es estar orgullosas. La gente podría pensar que estoy loca, pero sigo creyendo, y el resto de la plantilla también, que vamos a sacar esto adelante. Tal vez llegue un momento en el que no haya puntos suficientes en juego y entonces me tendré que comer las palabras, pero mientras tanto vamos a seguir haciendo lo mismo, trabajar bien, lo único que espero es que la mala suerte termine y los resultados lleguen".

Sonia Pacios tiene claros los motivos por los que el equipo llegó a esta situación: "Las lesiones. El primer mes cayó Nerea, después yo y Figo, luego lo de Ana... El 80 por ciento de la plantilla son niñas, jugadoras a las que les falta rodaje, y a pesar de ello el equipo compite pero nos está faltando el gol. Todo esto da rabia, porque no se puede decir que la gente no trabaje. ¿Segunda División? A este equipo me lo imagino en Segunda División y si hace falta en la Liga Local, pero es algo que ahora mismo no planteo. Mientras haya puntos en juego este equipo va a hacer todo lo posible por mantenerse, y creo que lo vamos a conseguir porque la suerte tendrá que acompañarnos en algún momento".

Y ya mira al futuro: "Burela es una cancha muy complicada, casi imposible, pero tenemos demostrado que somos capaces de lo peor, pero también de lo mejor. Y después recibimos a Guadalcacín. En casa vamos a tener rivales directos y esos son los primeros partidos que tenemos que sacar. Ya no pienso en hacer buenos partidos o ser competitivas, nos hace falta ganar un partido, y seguro que todo cambiará. El otro día (ante Leganés) tuvimos cinco palos, nos falta acertar alguna de esas ocasiones y acabar un partido con los tres puntos en el bolsillo para encontrar el camino de la salvación".

El duelo gallego

El Burgas tendrá un hueso muy duro que roer. El sábado visita desde las 18:30 horas al Burela, un equipo que sigue reforzándose y que está luchando por el título.