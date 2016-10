El considerado `número dos` de la trama Gürtel, Pablo Crespo, ha insistido este lunes ante el tribunal, que le juzga por su presunta implicación en las actividades que realizó la trama entre los años 1999 y 2005, que el líder de la red, Francisco Correa, era quién le daba las instrucciones sobre lo que tenía que apuntar en relación al entramado societario y ha argumentado que su experiencia como empresario era "nula" antes del año 2002.



Así lo ha dicho durante su declaración cuando la fiscal Concepción Sabadell le ha mostrado un cuaderno de notas manuscritas sobre las sociedades del `Grupo Correa`. Ha reconocido que esas notas son suyas y que las tomaba según las órdenes que le daba el empresario: "Eran notas que el señor Correa, que no escribía nada nunca, me decía para trasladárselas a quien fuera".



No obstante, ha apuntado que él tiene una "memoria malísima", al contrario que Francisco Correa que tiene "una memoria privilegiada", ironizando así sobre lo que afirmó éste durante su comparecencia la semana pasada en la que afirmó no estar "en el detalle" de las empresas y que sería Crespo la persona indicada para dar información al respecto.



"Mi experiencia como empresario es nula hasta 2002", ha explicado para subrayar que la frecuencia con la que Correa le daba instrucciones era "continua" y que lo hacía de forma "oral".



"Yo he seguido recibiendo instrucciones de Correa a lo largo de todos los años porque además de ser mi jefe es mi amigo. Raro que pasáramos un día sin hablar, estuviera aquí o estuviera en Tombutú", ha añadido.



DESCONOCÍA LA INFORMACIÓN QUE CONTENÍAN LAS CAJAS FUERTES



La fiscal Concepción Sabadel también le ha interrogado sobre las cajas de seguridad que la trama Gürtel disponía y su contenido. Crespo ha reconocido que tenía una en su propiedad en la que guardaba una "colección de relojes y documentación patrimonial del señor Correa".



Además, ha afirmado que estaba "autorizado" para utilizar alguna de ellas, pero que nunca ha hecho uso de dicho permiso y que, por tanto, no "sabía qué había dentro".



Del mismo modo, ha asegurado que no tiene conocimiento sobre la que estaba a nombre de una de las empleadas de Pasadena Viajes, una de las sociedades de Correa.



Por otro lado, el ex secretario de Organización del PP de Galicia ha librado de responsabilidades al supuesto contable de la trama, José Luis Izquierdo, ya que, según ha afirmado, era un administrativo sin estudios de contabilidad, que recibía órdenes de Correa sobre lo que tenía que apuntar en la contabilidad --tal y como afirmó el empresario durante su declaración ante el juez--.



"No tengo nada que añadir a eso", ha puntualizado, al mismo tiempo que ha indicado que Izquierdo era un "puro amanuense informático" y "una persona de absoluta confianza".



En cuanto al piso de la calle General Martínez Campo de Madrid --donde se incautó abundante información de la red--, Crespo ha dicho que cree que era un inmueble alquilado a nombre de la empresa Easy Concept para que empleados que viajaban a la capital no tuviesen que alojarse en un hotel porque "salía mucho más caro".



Sin embargo, Correa afirmó la semana pasada en su comparecencia que fue alquilado por la trama como residencia de Álvaro Pérez `el Bigotes`, y que era usado por la red como piso "de seguridad" para guardar documentos sensibles.