La CUP carga contra Torrent por "traicionar" el 1-O y obviar la "república"

El cabeza de lista de la CUP en las elecciones del 21D, Carles Riera, ha arremetido hoy contra el discurso del nuevo presidente del Parlament, Roger Torrent, por "traicionar el espíritu del 1-O" y obviar cualquier referencia a la "república" catalana.



En rueda de prensa al término de la sesión constitutiva de la Cámara, Riera ha sostenido que cuando Torrent "habla de restablecer el autogobierno no hace más que alejarse del mandato popular del 1-O y de lo que acordó el Parlament el 27-O", en referencia a la declaración unilateral de independencia.



Riera ha señalado que el discurso de Torrent se sitúa "en el marco autonomista y constitucional" y ha quedado "muy lejos de cualquier referencia o compromiso con la legalidad republicana".



La CUP también ha explicado que hace más de 48 horas que no mantiene una reunión de trabajo con JxCat y ERC, a los que ha emplazado a "iniciar lo más rápido posible el debate sobre el programa de Govern y acción política": "La cuestión central no es quién gobierna, sino para qué gobierna", ha zanjado.



Riera ha afirmado que la prioridad de la CUP para esta legislatura pasa por el compromiso social pero ha advertido a Torrent que sólo es posible "fuera del marco constitucional".



"Hasta aquellas leyes que tenían voluntad de progreso social fueron impugnadas por el Gobierno y el TC", ha insistido Riera.



Riera ha reconocido que el candidato de JxCat, Carles Puigdemont, ha alcanzado la mayoría parlamentaria, aunque ha puntualizado que la CUP sólo construirá acuerdos "si hay consensos para materializar la república".



Así, ha apuntado que una eventual investidura de un Govern republicano sólo es posible si se desobedece "el marco estatutario y constitucional".