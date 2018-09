Dolores Delgado: "Ni este gobierno, ni esta ministra va aceptar el chantaje de nadie"

La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha rechazado una vez más este miércoles en el Congreso de los Diputados que vaya a dimitir de su cargo, pese a que el PP se lo haya sugerido por "dignidad", y ha asegurado que ni ella, ni el Gobierno de Pedro Sánchez "va a aceptar el chantaje de nadie".



Durante una interpelación urgente, los "populares" han vuelto a pedir su dimisión, y en su caso su cese inmediato, tras las polémicas generadas por la gestión de la defensa del magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena ante la demanda presentada en Bélgica contra él por parte del expresidente catalán Carles Puigdemont y por la reciente conversación filtrada que mantuvo con el excomisario José Manuel Villarejo en 2009.



Así lo ha defendido la diputada del PP María Jesús Bonilla, que ha comenzado su intervención diciendo que "pensaba" que Delgado ya no seguiría encargándose del Ministerio de Justicia. "No puedo entender como usted se puede seguir manteniendo en un puesto haciendo un daño enorme a la Justicia española y a nuestro país", ha dicho, porque, a su juicio, se ha "demostrado que ha mentido".



En este sentido, ha afirmado que Delgado no dijo la verdad ante sede parlamentaria cuando aseguró que España se encargaría de la defensa tanto el juez instructor del "procés" como de la soberanía de jurisdicción estarían defendidos. "Ante esto no hizo nada, no defendió la jurisdicción, no defendió a la soberanía y ni a nuestro magistrado", ha añadido Bonilla.

Eludir la responsabilidad

Asimismo, ha hecho alusión a los distintos comunicados de prensa que emitió el departamento de Delgado sobre este asunto y le ha reprochado el cese de los jefes de comunicación del Ministerio por las diversas rectificaciones con el fin de "eludir su responsabilidad". Al hilo de esto, la ministra ha recordado que este martes la justicia belga preguntaba si es competente para entrar en el fondo de la demanda y ha dicho que precisamente ella trataba de "adelantarse" a estos hechos.



La "popular" también ha achacado las mentiras de Delgado a los audios filtrados sobre la conversación con el comisario jubilado Villarejo --en prisión desde noviembre del año pasado por el caso "Tándem"-- y ha destacado que dijo que no tenía ningún vínculo con él y después "rectificó cuatro o cinco veces". Se ha visto que tiene una relación "fluida, de amistad" con el policía, ha agregado Bonilla.



Por todo ello, el PP cree que Delgado debe dimitir porque considera que la "están intentando mantener para sujetar a un Gobierno, que no fue elegido por los españoles". "Cumplir la ley es la estrategia que tenía que haber tenido usted" porque el "ataque al Estado es lo que están haciendo ustedes", ha dicho Bonilla.



Además, ha dejado un recado para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al que ha dicho que si se demuestra que ha plagiado su tesis, eso es un "engaño" y un "fraude". También, ha aprovechado para subrayar que no puede haber "ningún trato de favor con golpistas".

No se ha "achantado" ante terroristas y corruptos

Por su parte, la ministra de Justicia ha comenzado su intervención adelantando que no "va a dimitir" porque, según ha dicho, quiere acabar con la "parálisis política" que generó el Gobierno de Mariano Rajoy. Con todo ello, Delgado ha asegurado que en su etapa anterior como fiscal no se ha "achantado" nunca ante terroristas, corruptos o "violadores de los Derechos Humanos" y que, por eso ahora, "ni este gobierno socialista, ni esta ministra va aceptar el chantaje de nadie".



"La gente quiere que el Gobierno trabaje y deje de tener problemas con la corrupción", ha señalado, al mismo tiempo que ha afeado a los "populares" que durante su mandato hayan "impedido el desarrollo legislativo". "Pusieron palos en la rueda" en la reforma de la Ley del Poder Judicial", ha dicho, y por culpa del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón hay un "trato desigual a jueces, magistrados y fiscales".



Además de enfatizar las reuniones que ha mantenido su equipo con las asociaciones de jueces, fiscales y operadores jurídicos durante los primeros 100 días de Gobierno, Delgado ha destacado que están poniendo en marcha --como si fuese "un tren de alta velocidad", ha bromeado-- proyectos que estaban estancados debido a la "parálisis en el Ministerio".



Por último, la titular de Justicia ha recordado que comparecerá ante el Congreso de los Diputados, a petición propia, por los audios filtrados, y ha asegurado que como servidora pública que es va a "defender la Justicia y la ciudadanía hasta sus últimas consecuencias".