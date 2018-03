El rector de la URJC dice que Cifuentes aprobó y que se trata de un error de transcripción

"Debido a una mala transcripción en la plataforma informática las dos calificaciones quedaron como no presentadas en julio de 2012" ha declarado Javier Ramos, rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), tras la publicación esta mañana de unas capturas de pantalla que mostraban como el expediente de Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid, cambiaron de 'no presentado' a notable.

Así mismo, Ramos ha dicho que ante las dudas generadas en torno a la posible falsificación del expediente de Cifuentes, ha contactado con los profesores presentes en su defensa del Trabajo de Fin de Máster: "He contactado personalmente con el tribunal y confirma que la defensa se realizó en julio de 2012 y obtuvo una calificación de 7,5".

Dice haberse comunicado igualmente con Pablo Chico, catedrático y profesor de la asignatura que "La financiación de las Comunidades Autónomas".

Ha añadido que se trata de un error, no común, pero sí probable. "Al grabar las notas, a veces el sistema da estos errores. No es habitual pero a veces ocurre".

Pablo Chico, profesor de Cifuentes, dice no recordar a la presidenta, aunque por aquel entonces ya era delgada del Gobierno: "Yo no recuerdo a todos los alumnos si no que se reparó en un problema informático y detecté que esta persona le había ocurrido".

Las pruebas

En la rueda de prensa no han enseñado las actas de alteración de notas o el Trabajo de Fin de Máster ,del que tiene que haber 4 copias. Desde la URJC alegan protección de datos.