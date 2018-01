España es el segundo país el mundo con más hoteles premiados por los viajeros de TripAdvisor

España ha sido el segundo país del mundo con el mayor número de hoteles premiados por los viajeros de la web de viajes TripAdvisor que ha anunciado los ganadores de sus premios Travellers Choice Hoteles.

En el décimo sexto año de los premios, España cuenta con 176 galardonados únicos reconocidos por los usuarios, con 251 premios distribuidos en 10 categorías.

La mayoría de los ganadores se concentran en las Islas Baleares, Cataluña, Islas Canarias, Andalucía, Comunidad Valenciana y Comunidad de Madrid, las regiones con mayor cantidad de ganadores en esta edición. Veintidós de los hoteles ganadores en España han sido reconocidos internacionalmente con premios a nivel europeo o mundial.



En la categoría 'Top 25 Hoteles', 'Hotel Abadía Retuerta Le Domaine', en Valladolid, lidera el ranking nacional y ocupa el decimotercer lugar en Europa. Le siguen el asturiano 'Puebloastur Eco-Resort Wellness & Spa', logrando además la decimonovena posición europea y 'Casa Camper Hotel Barcelona', en el tercer puesto español y el 24 europeo.

En la categoría 'Lujo', Hotel The Serras en Barcelona se lleva tres galardones: el primer puesto a nivel nacional, el séptimo a nivel europeo y el 24 a nivel mundial. 'Hotel Abadia Retuerta Le Domaine' vuelve a destacar, esta vez en segunda posición en España y en undécima posición en Europa. También 'Puebloastur Eco-Resort Wellness & Spa' repite como galardonado, en tercer lugar a nivel nacional y el 25 a nivel europeo.



En la categoría 'Económicos' destaca El Ciervo, en Lleida, que ha sido galardonado como el número uno de España y noveno de Europa. La 'Casa Grande do Bachao' en A Coruña fue reconocida con la vigésima posición en Europa y segunda en España. Por último, el tercer lugar nacional lo ocupa la 'Casa Rural Jesuskoa' en Guipúzcoa, que además ocupa el puesto número 21 de Europa.



En la categoría 'Mejor Relación Calidad Precio', una nueva modalidad, han sido galardonados 'Artiem Madrid', ubicado en la capital, (que también ocupa la decimosegunda posición en Europa), seguido de 'Hotel Delamar - Only Adults' en Girona y 'Hotel San Gabriel' en Málaga, en tercera posición.



En la categoría de 'Mejor Servicio', 'Lani's Suites de Luxe', en Lanzarote, ocupa la primera posición en España y la decimotercera en Europa. 'La Posada Terra Santa' en Mallorca también ha sido galardonada en esta categoría en el segundo lugar a nivel nacional y logrando el vigésimo segundo en Europa. En tercera posición de España destaca de nuevo el 'Hotel The Serras'.



Hoteles románticos y familiares

En la categoría 'Románticos': De nuevo destaca 'Lani's Suites de Luxe', quedando en tercera posición del mundo, segunda de Europa y primera de España. Además destacan la 'Finca Hotel Son Palou' en Mallorca y 'El Racó de Madremany'` en Girona, en segunda y tercera posición respectivamente a nivel nacional.



En la categoría 'Hoteles Familiares': los tres establecimientos españoles que han sido premiados en esta categoría son 'Magic Natura Animal','Water Park & Polynesian Lodge Resort' en Alicante, que también ha destacado en la decimosegunda posición del mundo y la quinta de Europa, seguido de 'Viva Blue & Spa' en Mallorca, decimoprimera de Europa y segunda de España, y 'Royal Son Bou Family Club' en Menorca, en el puesto decimoctavo a nivel europeo y en el tercero a nivel nacional.