Un exrival de Pedro Sánchez en primarias se postula de nuevo para ser candidato

Un militante del PSOE de Andalucía, Sergio Cebolla, que ya compitió con Pedro Sánchez en las primarias de diciembre y junio para ser candidato al Gobierno, se ha postulado otra vez en la puerta de Ferraz para disputar la Moncloa a Mariano Rajoy, reclamando unas primarias en el partido.



Quiere también, según ha explicado a EFE, que de la reunión del Comité Federal de hoy, que empezó con casi cuatro horas de retraso aunque ha vuelto a interrumpirse, salga una gestora que pueda garantizar la "neutralidad" y la "transparencia" de todo el procedimiento de elecciones internas para elegir al candidato socialista a la Presidencia del Gobierno



Cebolla, miembro del Comité Director del PSOE-A, tiene claro además que ni Pedro Sánchez ni la presidenta andaluza, Susana Díaz, pueden presentarse a unas primarias porque "no pueden ser parte de la solución dos personas que han montado este show", ha subrayado.



De la misma manera ha dicho que el PSOE no pude votar otra cosa que no sea "no" al PP y a Rajoy y, por tanto, no ve otra alternativa que ir a unas terceras elecciones.



Espera, ha insistido, en que del comité de hoy, salga nombrada una gestora y una convocatoria de primarias.