Francia y Alemania creen que Guindos será un buen vicepresidente del BCE

Los ministros de Finanzas de Francia y Alemania, Bruno Le Maire y Peter Altmaier, respectivamente, han asegurado este lunes que su homólogo español, Luis de Guindos, será un buen vicepresidente del BCE, cargo que ocupará después de que Irlanda haya retirado la candidatura Philip Lane.



"Creo que Luis de Guindos tiene todas las capacidades para ser un buen vicepresidente del BCE. Francia ha decidido apoyar a Luis de Guindos porque creemos que será el hombre correcto en el puesto correcto", ha dicho el francés a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la eurozona (Eurogrupo).



Además, Le Maire ha negado que el hecho de nombrar vicepresidente de la institución monetaria a un ministro sea cruzar una línea roja. "No estamos cruzando una línea roja", ha dicho el ministro de Finanzas galo.



Preguntado por la posibilidad de que Francia se haga con la presidencia del BCE cuando expire el mandato de Mario Draghi en noviembre de 2019, Le Maire ha pedido ir "paso a paso". "Hoy vamos a decidir quién es el vicepresidente del BCE. Creemos que De Guindos es muy buen candidato. En 2019 elegiremos al presidente del BCE, pero eso será una historia totalmente diferente", ha señalado.



En declaraciones en francés a los medios en presencia de Le Maire, Altmaier ha destacado que el ministro español "ha jugado un papel muy decisivo en el Eurogrupo", así como que cuenta con "buena reputación"."Es reconocido por todos sus colegas, creo que hemos encontrado un buen candidato", ha apuntado el alemán.



Minutos antes, el ministro de Finanzas irlandés, Paschal Donohoe, ha anunciado que Dublín ha decidido no presentar la candidatura del gobernador del Banco de Irlanda, Philip Lane, a un eventual voto esta tarde.



"Hace unas semanas nominé a Philp Lane para el puesto de vicepresidente del BCE. Hoy confirmo que no presentaremos su candidatura para un voto esta tarde. Creemos que es muy importante, dado lo importante que es el papel de vicepresidente del BCE, que la decisión se tome sobre la base de un consenso", ha explicado.



Antes de este anuncio, el ministro de Finanzas de Austria, Hartwig Löger, había avanzado también que De Guindos también tenía el apoyo de Austria, algo que no ha querido desvelar su homólogo holandés, Wopke Hoekstra.



"Los dos son candidatos excelentes y dos están muy formados para la tarea de vicepresidente del BCE. Dado que ambos están cualificados, ambos son capaces de hacer el trabajo", había afirmado el holandés.