La guía para no perderse en la "batalla" del PSOE

Tres días después de la rebelión desatada por la dimisión de los miembros críticos de la Ejecutiva, el Comité Federal del PSOE se reúne hoy de forma extraordinaria en una cita que se antoja decisiva en la `batalla` que libran los partidarios de Pedro Sánchez y los que quieren destronarle de secretario general.



¿Por qué se ha roto el PSOE?



Los críticos decidieron dimitir de la Ejecutiva Federal el pasado miércoles en protesta por la decisión adoptada dos días antes por Pedro Sánchez de convocar primarias el 23 de octubre y un congreso exprés en apenas dos meses.



Esta medida fue la "gota que colmó el vaso", aunque las discrepancias vienen desde hace meses por el enfrentamiento entre el secretario general y la presidenta andaluza, Susana Díaz, acerca de la estrategia del partido y de qué posición adoptar para desbloquear la situación política y evitar terceras elecciones.



Para algunos "sanchistas", la operación de los disidentes ha sido un "golpe de Estado".



¿Qué se decide hoy?



El Comité Federal es el máximo órgano del partido entre congresos. Sobre su mesa, tiene la propuesta de Sánchez de celebrar las primarias entre las bases para elegir secretario general y el congreso extraordinario el 12 y 13 de noviembre, después de que la Ejecutiva en funciones anticipara la fecha de la asamblea.



Los críticos también quieren un congreso, pero una vez que se forme gobierno y organizado por una gestora que coja el testigo de la Ejecutiva disuelta.



¿Por qué Sánchez no quiere una gestora?



El nombramiento de una junta acarrearía la renuncia de Sánchez al perder el control del partido.



Los componentes de la gestora los designa el Comité Federal, por lo que los críticos podrían situar a personas afines al haber logrado la mayoría en el máximo órgano.



Ferraz alega que la gestora no está contemplada en los estatutos y solo se aplica en los territorios o agrupaciones cuando una ejecutiva es disuelta.



¿Se va a debatir el "no" a Rajoy o la abstención?



En el orden del día del Comité no está previsto debatir la posición sobre cómo evitar terceras elecciones, pero se da por hecho que las intervenciones harán también referencia a ello.



Sánchez se mantiene firme en su rechazo a Rajoy y reclama que el partido fije ya una posición. En caso de que se optase por la abstención al PP, él renunciaría a seguir en su cargo.



Los críticos, a los que Sánchez reprocha que apoyen la abstención aunque no lo admitan abiertamente, no quieren abordar hoy este asunto. Prefieren antes hacerse con el control del partido a través de una gestora y antes de final de octubre debatir en otro Comité Federal qué votar en otra posible investidura de Rajoy.



¿Quiénes apoyan a Pedro Sánchez?



Sánchez cuenta con el apoyo de más federaciones -Cataluña, Madrid, Baleares, País Vasco, La Rioja, Cantabria, Murcia, Navarra y Castilla y León-, pero con menos peso.



No obstante, cree que su fortaleza está en la militancia, la que le eligió en primarias, que le reconoce su resistencia en defender el "no es no" a Mariano Rajoy.



En su dirección, se mantienen leales Patxi López y la presienta balear, Francina Armengol -la única fiel de los siete presidentes autonómicos socialistas- y también le defienden veteranos como Josep Borrell y Jordi Sevilla.



¿Quiénes están con los críticos?



Encabezados por Susana Díaz, el sector disidente cuenta con las federaciones de más poder orgánico e institucional -Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Asturias, Aragón, Galicia, Comunidad Valenciana y Canarias, si bien estas dos últimas están más divididas.



De Sánchez también se han alejado los expresidentes Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero y el exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, así como buena parte de la vieja guardia.



¿Hay posibilidad de acuerdo entre ambas partes?



La fractura entre las dos facciones es total y no se reconocen legitimidad en el poder que se atribuyen.



Algunos cargos han transmitido en las últimas horas mensajes para tratar de tender algún puente y empezar a "coser" la desunión, pero sin frutos.



Si bien nadie quiere hablar de una escisión del partido, el temor es que la división vaya a más y que ni siquiera el congreso del partido, sea antes o después, restañe las heridas.



¿Qué es el Comité Federal?



El gran órgano de decisión del PSOE, una especie de "parlamento socialista" integrado por cerca de 300 vocales.



Una parte de los delegados son miembros natos por sus cargos en el partido y otros son elegidos en cada congreso federal en función del peso de cada federación.