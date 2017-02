Hallan en las vías del tren el cadáver del menor que desapareció en León al salir del colegio

La Policía Nacional ha hallado hoy el cadáver del joven de dieciséis años que desapareció el pasado viernes a la salida del colegio Don Bosco, en León.



El cuerpo, que no presentaba signos de violencia, fue hallado en la zona de las vías del tren, entre el estadio de fútbol Reino de León y la zona conocida como Michaisa, han informado hoy a Efe fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.



Las mismas fuentes han explicado que habrá que esperar que la autopsia determine las causas del fallecimiento, pero todo parece indicar que se ha podido tratar de un accidente.



El hallazgo se ha producido después de una noche de intensa búsqueda en la que han participado varias patrullas de la Policía Nacional y familiares del menor.



Una unidad canina de la Policía y un helicóptero iba a comenzar a reforzar las labores de búsqueda cuando se halló el cadáver.



La familia de Iván G.O. denunció su desaparición el viernes, al no tener más noticias del menor tras salir del centro educativo.