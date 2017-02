Herido un español en un tiroteo en Roma

Un ciudadano español resultó hoy herido en una disputa con disparos en Roma y fue trasladado a un hospital de la capital donde se recupera, si bien su vida no corre peligro, según confirmaron hoy a Efe fuentes de la Policía de Estado italiana.



Las mismas fuentes refirieron que el español, del que no se facilitó su identidad, resultó herido leve en el glúteo durante un enfrentamiento ocurrido de madrugada en el barrio romano del Eur.



Junto con el español, también fueron heridos tres italianos, dos de ellos de gravedad, aunque la vida de ninguno de los cuatro corre peligro.



Las autoridades italianas investigan qué pudo ocurrir aunque según las primeras hipótesis el suceso fue cometido por un solo sujeto que disparó a la salida de un bar contra estas cuatro personas después de haber discutido en el interior del local, según explicaron las mismas fuentes a Efe.



No obstante, la Policía sigue investigando y no se descarta que pueda haber más personas involucradas en el suceso.



Los cuatro han sido trasladados a dos hospitales de Roma, el Sant`Eugenio y el San Camillo, si bien las fuentes no quisieron revelar dónde se encuentra cada uno.