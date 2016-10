Hernando apoya abstenerse sin ser aval a Rajoy: "El tiempo nos dará la razón"

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha defendido hoy la abstención a Mariano Rajoy convencido de que "el tiempo dará la razón" a los socialistas al ser la única vía para evitar elecciones, pero le ha avisado de que no será un apoyo de legislatura ni un aval a los próximos presupuestos.



En su discurso en el Congreso durante el debate de investidura, Hernando ha asegurado que Rajoy deberá "consultar y pactar todo" y ganarse la gobernabilidad "semana a semana y votación a votación" después de cuatro años de mayoría absoluta en los que desechó el diálogo.



"No va a resultar fácil, señor Rajoy, porque para hacerlo, seguramente tendrá que dejar de ser Rajoy", le ha recomendado el portavoz socialista.



Hernando ha avalado la abstención del PSOE después de diez meses defendiendo a capa y espada el no a Rajoy como escudero del dimitido Pedro Sánchez, que, desde su escaño, no ha escondido su distanciamiento al brindarle solo un único y tímido aplauso al final de su discurso.



El ahora abanderado del viraje del PSOE ha dejado claro que "la abstención es de investidura, no de legislatura, le tiene que entrar en la cabeza", y que los socialistas no serán muleta del PP, sino que aspirarán a "dar la vuelta" a sus leyes más controvertidas.



"La abstención le permitirá formar gobierno, pero no es un apoyo ni a su gobierno, ni a sus políticas. No van a contar con nuestro apoyo para llevar adelante su programa electoral,", ha rematado Hernando.



Como ejemplo, ha anticipado que será "muy difícil" aprobar los próximos presupuestos si no hay un cambio sustancial en su contenido respecto a los últimos cuatro años.



Hernando ha admitido que la abstención ha generado una profunda división en el PSOE, como también la provocaron la decisión de renunciar al marxismo, de pertenecer a la OTAN o de reforma el sistema de pensiones en contra de los sindicatos, lo que le costó a los socialistas ser tildados de "traidores".



"Pero el tiempo nos dio la razón", ha enfatizado Hernando, convencido de que la abstención también será reconocida por los ciudadanos y permitirá hacer compatible "la responsabilidad y las convicciones" de los socialistas.



Para Hernando, "liderar un país y un proyecto es mucho más que ponerse detrás de una pancarta" y, dirigiéndose a Podemos, ha añadido: "También liderar la oposición es mucho más que ponerse detrás de una pancarta. Por eso, nuestra abstención será un ejercicio de responsabilidad".



Hernando ha insistido en que "la abstención no es resignación", sino el comienzo para "construir una alternativa mayoritaria" que permitirá al PSOE volver a gobernar y acabar con el mandato de Rajoy, al que ha reprochado "no ser el presidente que necesita España".



En su réplica, Rajoy ha valorado la abstención del PSOE al ser la decisión "más sensata" para el interés de los españoles y evitar nuevos comicios, a pesar de que "a lo mejor" a él le podrían "beneficiar".



El presidente del Gobierno ha rogado al PSOE "no demonizar al adversario", ni competir en "ser más diferente" del PP, tras recordar que ambos partidos "tienen bastante más que ver" entre ellos que con los independentistas.



Rajoy ha vuelto a tender la mano al diálogo, pero ha insistido en que defenderá la continuidad de sus políticas económicas porque han sido "exitosas" y positivas para España.



Hernando ha recelado de esta voluntad de diálogo y de entablar pactos de Estado en diferentes materias: "No es que ofrezca, el diálogo se impone. Sin diálogo, no puede sacar adelante su tarea de gobierno".



Ha adelantado algunas de las propuestas que el PSOE llevará al Congreso de inmediato, entre ellas, la derogación de la reforma laboral.



También ha propuesto crear una subcomisión parlamentaria sobre "la vertebración territorial de España", en particular con el objetivo de recuperar la normalidad institucional con Cataluña.



En cuanto a la reforma de la Constitución, el PSOE ha abogado por revisar, entre otros, el artículo 99 para acotar temporalmente el proceso de investidura y no se bloquee la elección del presidente del Gobierno, como ha ocurrido en los últimos diez meses.



Hernando ha subrayado que el PSOE asumirá el papel de "primer partido de la oposición" para ejercer su tarea de manera "firme y constructiva", tras reprochar a Podemos y a su líder, Pablo Iglesias, que pretenda arrebatarles esta función.



Ha culpado a la formación morada de ser el principal responsable de que los socialistas tengan que abstenerse ante Rajoy para evitar unas nuevas elecciones, tras recordar que el pasado mes de marzo vetó la posibilidad de hacer presidente a Sánchez tras intentarlo de forma "valiente y responsable".



"No va a ser fácil olvidarlo, no se va a borrar. Será recordado por millones de ciudadanos. Sé que duele recordarlos para quienes van de héroes de la izquierda", ha sostenido Hernando, quien ha reconocido que no hubiera sido posible armar un gobierno sustentado por los partidos independentistas.



Por ello, Hernando ha concluido que aunque la investidura de Rajoy es algo que el PSOE "nunca ha deseado", la abstención era la única salida para romper un bloqueo que no podía prolongarse por "puro egoísmo" de los partidos.



"Nos sobran las razones para no confiar en usted, pero no hay razón para mantener el bloqueo político y llevar a los españoles a unas terceras elecciones. Usted no nos gusta como presidente porque no nos gustan sus políticas, pero sí nos gusta este país. Hoy España nos necesita", ha proclamado Hernando.



El portavoz socialista ha hecho una breve referencia a los casos de corrupción del PP -"no insistiré mucho en esto"-, si bien ha vuelto a pedir que se asuman responsabilidades políticas y que se abra una comisión de investigación en el Congreso.