PP y Ciudadanos chocan por sus socios de gobierno en la Junta de Andalucía

PP y Ciudadanos vuelven a reunirse mañana en el grupo de trabajo con la intención de cerrar esta semana un acuerdo programático que incluya un calendario de medidas para los primeros cien días del hipotético gobierno de coalición, exigencia que planteó ayer la formación naranja en la mesa negociadora.



Los dos partidos tendrán que terminar de pactar un acuerdo programático que está ya muy perfilado, después de las reuniones que se han mantenido durante toda la semana pasada entre los dos equipos, liderados por Elías Bendodo (PP) y Marta Bosquet (Cs).



La eliminación de los aforamientos en Andalucía -Ciudadanos quiere incluirlo en el acuerdo, y el PP lo deriva a una reforma de la Constitución- y la agenda de los primeros cien días son las principales medidas de programa que deben debatir los partidos para cerrar la primera de las tres partes que tendría el pacto.



PP y Ciudadanos tendrán que limar las asperezas que han surgido en los últimos días por el tercer apoyo que necesitan, tanto para la Mesa del Parlamento y como para la investidura. La formación naranja aboga por que sea el PSOE, con una abstención, quien facilite el gobierno de cambio, mientras que los populares dialogan con Vox para obtener su apoyo y rechazan a los socialistas.



Además, aunque públicamente aseguran que no se ha debatido sobre reparto de cargos, el PP considera que el acuerdo al que se llegue debe ser global, incluyendo la Mesa del Parlamento y el Gobierno andaluz, por lo que esas conversaciones también están abiertas.



El reparto del gobierno supondría una división al cincuenta por ciento de las consejerías, salvo que el número sea impar, lo que daría una más para los populares, según fuentes de la negociación.



Los populares consideran que consejerías importantes como Hacienda tienen que ser dirigidas por su partido, ya que definen la política económica y fiscal.



El PP quiere conseguir un acuerdo potente con Ciudadanos porque entienden que si no es así les afectará a la imagen como partido, también a nivel nacional con Pablo Casado, indican desde Génova.



El plazo que marca el PP como límite para un acuerdo global es el 26 de diciembre, un día antes de la constitución del Parlamento, mientras que Ciudadanos opta por un ritmo más lento y considera que no es necesario llegar a ese día con todo cerrado.

En el reparto de cargos, parece claro que la presidencia sería para el popular Juanma Moreno, la vicepresidencia para el líder de Ciudadanos, Juan Marín, y la presidencia del Parlamento también para la formación naranja, cargo para el que se baraja el nombre de la diputada Marta Bosquet.