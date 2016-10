Rajoy ofrece cinco pactos de Estado: pensiones, educación, diálogo social, financiación y corrupción

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ofrecido a los grupos del Congreso pactar sobre cinco grandes asuntos de Estado que trascienden una legislatura, ha dicho, y que requieren el consenso mayoritario: el sistema de pensiones, el impulso del diálogo social para apuntalar la economía y la creación de empleo, el modelo educativo, el sistema de financiación autonómica y la corrupción.



En todos estos capítulos se ha comprometido a tomar medidas inmediatas si es elegido presidente y ha anunciado plazos concretos para ello, durante su intervención ante el Pleno del Congreso que debate su investidura de nuevo como jefe del Ejecutivo.



Rajoy ha admitido que no serán fáciles los consensos entre partidos diferentes pero ha pedido confianza en que se pueden lograr, porque han sido capaces de ponerse de acuerdo "en asuntos y momentos excepcionales". "No partimos de cero", les ha dicho a los grupos.



Además de buscar el acuerdo con ellos, el presidente en funciones les ha asegurado que quiere contar con la colaboración de los agentes sociales, de la comunidad educativa y de las comunidades autónomas, para que contribuyan en los asuntos que les atañen de esos grandes pactos de Estado.



PACTO DE TOLEDO Y CONFERENCIA DE PRESIDENTES



Rajoy ha concretado cómo piensa impulsar estos acuerdos. De un lado, si es elegido presidente convocará el Pacto de Toledo antes de fin de año para revisar el sistema de pensiones. "Todos los grupos han expresado su preocupación por el sistema de pensiones. Yo les propongo que hagamos de esa preocupación común el marco de un diálogo para fortalecerlo, con el objetivo de dar tranquilidad a los pensionistas presentes y también a los futuros", les ha dicho Rajoy a los diputados.



De forma "inmediata" se iniciará también la organización de una Conferencia de Presidentes en el Senado, el foro que le reúne con los presidentes autonómicos, para hacer "un diagnóstico compartido" sobre el modelo de financiación autonómica y la suficiencia financiera de las comunidades, así como para poner "al día" los principios de solidaridad y cooperación entre territorios.



Al mismo tiempo, Rajoy ha ofrecido al Congreso iniciar la negociación para reformar ese sistema de financiación, oferta dirigida especialmente al PSOE porque ambos partidos gobiernan en la mayoría de las comunidades autónomas. El candidato ha defendido una fórmula que sea "estable y suficiente", que asegure "la igualdad y la solidaridad" y que no se vea afectada por los vaivenes de los ciclos electorales, las crisis o las bonanzas económicas, ha precisado.



CONTRA LA CORRUPCIÓN



En el capítulo de la lucha contra la corrupción, el candidato del PP ha empezado por defender, como es habitual en sus intervenciones, las medidas aprobadas por su gobierno, porque cree "que están haciendo ya más eficaz la prevención de los delitos y la tarea de los jueces".



Ha recordado también que en el acuerdo de investidura alcanzado por el PP con Ciudadanos se incluyen una serie de medidas que se ha comprometido a cumplir, pero ha abierto este pacto a los grupos para que hagan sus aportaciones.



"Realizo esta invitación desde la humildad y el reconocimiento de los casos que han protagonizado personas de mi partido, pero también desde la certeza de que en este campo, como en ninguno en la vida, nadie puede presumir de infalibilidad", ha dicho a la Cámara.



EDUCACIÓN Y DIÁLOGO SOCIAL



Mariano Rajoy también se ha comprometido a proponer en el primer mes de Gobierno la creación de una subcomisión parlamentaria para lograr un acuerdo sobre la educación que, en seis meses, dé resultados. Ha asegurado que el objetivo es "un gran pacto nacional" sobre la educación desde la etapa primaria a la universidad.



Ese acuerdo deberá contar también con el consenso de la comunidad educativa, ha añadido, y atender especialmente a una serie de cuestiones que ha precisado, ninguna de las cuales forman parte de las grandes críticas a la ley educativa aprobada por su gobierno, la LOMCE.



En concreto, ha citado la necesidad de tener un estatuto del personal docente, la reforma del sistema de gobernanza de las universidades, un programa de refuerzo educativo contra el fracaso escolar y el impulso de la FP.



El quinto gran acuerdo que hoy ha propuesto el candidato debe servir para "dar un giro e impulso al diálogo social", ha dicho. Convocará "de inmediato" a los sindicatos y las patronales para "compartir el análisis sobre la situación" y abordar "nuevas medidas" de creación de empleo, de asistencia a parados de larga duración, la implantación de la Garantía Juvenil, así como la sostenibilidad de las pensiones.