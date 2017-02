Rankin, el inglés que por amor a las tórtolas recorre España

El ornitólogo británico Jonny Rankin, gran defensor de la tórtola europea, cubrirá a pie de sur a norte de España los 1.100 kilómetros que recorre este ave en su periplo de emigración al África subsahariana, con el fin de recaudar fondos para la protección de esta especie.



Rankin quiere llamar la atención sobre el retroceso de la población de tórtola europea, que se ha reducido en más de un 80 % desde la década de 80, según datos de SEO/BirdLife.



El ornitólogo explica, en una entrevista, que su "Operación Tórtola" engloba tres aspectos: resistencia -si logra completar el viaje-, recaudación de fondos y concienciación sobre las dificultades y riesgos que afronta esta ave, gravemente en peligro de desaparecer.



Rankin, que no habla español, inició la ruta de 1.100 kilómetros el pasado día 5 desde Tarifa y ha respondido a EFe, desde Alcuescar, en Extremadura, donde se encuentra en su periplo que le llevará hasta Oviedo.



Un poco sorprendido, según cuenta en Twitter (@Jonny09Jonny), por las lluvias caídas en los primeros días de caminata, a Rankin el agua poco le puede detener al venir de County Durham, en el norte de Gran Bretaña, aunque reside en Bury St Edmunds, en el condado sureño de Suffolk, cerca de Cambridge.



Sostiene que desde el inicio de su acción por las tórtolas, la recaudación de fondos "ha ido aumentando día a día" y manifiesta su "esperanza" de poder completar el viaje.



"Continuaré haciendo todo lo posible para conseguir este objetivo", porque "las tórtolas son aves hermosas por sí mismas".



Su propósito final es llamar la atención sobre este "ejemplar emblemático, que representa tanto a las aves de granja en el Reino Unido, como a todas las especies que emigran por la ruta afro-europea".



Las tórtolas que llegan al Reino Unido vienen del África subsahariana tras recorrer la ruta del oeste del desierto, a través de Marruecos, y el estrecho de Gibraltar, para ascender posteriormente por la zonas occidentales de España y Francia, dice.



Y el propósito de Rankin es realizar una ruta lo más cercana posible al recorrido que hacen las tórtolas en su periodo de migración.



"Si completamos con éxito este viaje por España habremos discurrido por una línea desde Tarifa hasta el noreste de Inglaterra de más de 2.700 kilómetros", dice.



Asegura con ilusión "tal vez un día haga un viaje por África, aunque ahora estoy concentrado en este primero".



Desde Extremadura tiene previsto continuar hacia el norte por Salamanca, Zamora, Astorga y finalmente a Gijón "si todo va de acuerdo a lo planificado", manifiesta.



Explica que ni él ni sus amigos (Robert Yaxley, Sven Wair, Malcolm Fairley) que le proporcionan asistencia durante el viaje son atletas, pero reconoce "me entrené muy intensamente, llevando una mochila pesada de camino al trabajo y durante mi hora de almuerzo".



"He realizado varias carreras, una de 50 kilómetros, maratones y estancias en el Parque Nacional de Snowdonia y en los Cairngorms para estar suficientemente en forma".



Espera poder llegar a Oviedo y explicar públicamente su acción en defensa de las tórtolas, mientras, solo "deseo poder beber una cerveza -ya que desde el 31 de diciembre pasado no he bebido ninguna"-, asegura.