Villarejo vincula el caso del BBVA con "luctuosos" acontecimientos en España

El abogado de José Villarejo ha asegurado este jueves que el excomisario vincula el caso de espionaje del BBVA con "luctuosos acontecimientos acaecidos en la vida española" y sobre los que ha anunciado que su cliente declarará el próximo lunes.



En declaraciones a los periodistas, tras suspenderse hasta el lunes la comparecencia de Villarejo por la operación Kitchen, el letrado, Antonio José García Cabrera, ha asegurado que la supuesta contratación del excomisario por parte del BBVA en 2004 es de una "gran relevancia" y "no tiene nada que ver con lo que se ha publicado".



Al ser preguntado si con esos "luctuosos acontecimientos" se estaba refiriendo a los atentados del 11M, el letrado se ha limitado a señalar que ya lo aclarará el propio Villarejo en su declaración.



"Él va a ser el encargado de explicarlo", ha insistido el abogado, que ha reiterado que se trataría de "luctuosos acontecimientos de la vida nacional" que el excomisario tiene un gran deseo de exponer al juez porque "cree que deben ser conocidos por todos los españoles".



Según el abogado, que ha señalado que no podía contar lo que ha declarado su cliente en Kitchen por estar secreta la causa, lo que se ha publicado del caso del BBVA "es una interpretación muy simple de todo lo que ahí había y por lo que él intervino".



"Se están haciendo filtraciones interesadas que perjudican a determinadas personas en concreto o instituciones" y ha lamentado que se esté utilizando un sumario "en guerras que son meramente políticas o guerras económicas".



Por eso cree que se debe "poner coto" a esas filtraciones y ha recordado que ya le ha pedido al juez del caso, Manuel García Castellón, que se investiguen.



Se ha mostrado además sorprendido por el hecho de que "en un estado de derecho" con un gran sistema de seguridad no existan medios para conocer "quién está haciendo esas filtraciones y esa afectación general de la seguridad".