La Autónoma de Barcelona desmiente que Rivera sea doctorando en Derecho

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha actualizado el currículum que consta en su ficha de diputado del Congreso para precisar que, además de ser licenciando en Derecho, cuenta con un máster es esta disciplina y lo ha hecho en plena polémica por la tesis doctoral del presidente Pedro Sánchez y tras la dimisión de Carmen Montón como ministra de Sanidad a cuenta de su máster en la Universidad Rey Juan Carlos.



El secretario general del partido, José Manuel Villegas, ha quitado importancia a esta modificación y ha dejado claro que su formación no va a dedicar "ni tiempo ni esfuerzo" a dar explicaciones por la misma, puesto que la trayectoria académica de Rivera está "a un sólo 'click" en la web de Ciudadanos y es "perfectamente comprobable".





Hasta ahora en la ficha parlamentaria del líder naranja sólo constaba su licenciatura en Derecho y ahora se ha incluido expresamente el máster que cursó también en ESADE, aunque no se especifica que es un título de la Escuela Superior de Administración y Dirección de Empresas (ESADE), de la Universidad Ramón Llull de Barcelona.

No acabó el doctorado

Sin embargo, no se ha incorporado, como sí aparece en la web del partido, que es "doctorando en Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona". Villegas ha señalado que Rivera empezó un curso de doctorado, pero no lo completó porque lo interrumpió cuando dio el salto a la política.



El número dos del partido ha subrayado que, a diferencia de otros que han dedicado toda su vida a la política, Rivera no tiene por qué "adornar su currículum".