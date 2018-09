Sánchez, tras la dimisión de Montón: "Gracias. Tu decisión, valiente, te honra"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha agradecido este martes a la hasta ahora ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, "su compromiso con la igualdad y la justicia social". "Tu decisión, valiente, te honra", ha añadido.



A través de un apunte en su cuenta de Twitter, Sánchez se ha referido a Montón tan solo unos minutos de que haya presentado su dimisión por las supuestas irregularidades en la obtención de un máster en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

En 100 días al frente de @sanidadgob has recuperado la sanidad universal en nuestro país, has trabajado sin descanso para devolver y ampliar derechos.

Gracias, @carmenmonton, por tu compromiso con la igualdad y la justicia social. Tu decisión, valiente, te honra. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) 11 de septiembre de 2018



Entre los logros que destaca Moncloa de su gestión al frente de Sanidad figura la recuperación de la sanidad universal, la lucha por eliminar el copago farmacéutico, mejoras en la atención de los menores extranjeros no acompañados o para la prevención contra las conductas suicidas.



En concreto, desde Moncloa han recordado que la pasada semana el Congreso convalidó su real decreto-ley para la recuperación de la sanidad universal, y el último Consejo de Ministros informó de un importante trabajo de su departamento para elaborar un plan integral para erradicar la violencia contra la infancia.