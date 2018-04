Top Manta, la cooperativa que quiere emplear a manteros

Top Manta es la marca de ropa con la que el Sindicato Popular de Vendedores Ambulantes de Barcelona buscará convertir a los llamados manteros en "ciudadanos" regularizados, ofreciéndoles contratos laborales en su cooperativa para que dejen de ser "sin papeles" y de trabajar en la calle.

Martí Puig i Leonardi."Que los manteros regularicen a los mismos manteros. Es irónico, pero esa vía es posible", explica uno de los cooperativistas, Mouhamet Dia, en una entrevista con Efe.

El objetivo final de la cooperativa -formada por personas que se dedican o se han dedicado a la venda callejera- es contratar a los vendedores ambulantes de la ciudad de forma que puedan conseguir los necesarios y ambicionados "papeles" y puedan así disfrutar de una alternativa a la "vida mantera".

El sindicato cuenta con una tienda en el Raval, en la calle Picalquers, 2, en la que se puede adquirir la ropa que han diseñado y donde también organizan charlas, cursos y debates.

El sindicato está formado por una quincena de personas, y está en contacto con algo más de 200 de los entre 300 y 400 vendedores ambulantes que calculan que viven en Barcelona y sus inmediaciones, la mayoría de ellos, explican, procedentes de Senegal.

Dia relata que el proyecto surgió a partir del fallecimiento de Mor Sylla, el vendedor ambulante que en agosto de 2015 se precipitó al vacío desde un balcón durante una operación contra el "top manta" de los Mossos d`Esquadra en Salou (Tarragona).

"Dijimos: ya no podemos más. Esto ya no es solo porque estamos vendiendo en la calle, es racismo puro y duro. Tenemos que hacer algo", señala. Y de ahí nacieron las movilizaciones y protestas callejeras, aunque no resultaban suficiente: también había que ser "creativo".

Así, se ideó Top Manta, "una marca de solidaridad y resistencia, para apoyar a los oprimidos que no tienen voz", explica Dia: "La intención es ofrecer libertad a la gente. Pero para tener voz y libertad debes tener `papeles`, que se consiguen a través de contratos".

Dia, como el resto de los cooperativistas, rehuye hablar de su experiencia personal, pero defiende que no tener "papeles" condena a "una vida de incertidumbre", en la que la persona percibe que "molesta".

"Vives cada día en la clandestinidad, como si hubieras hecho algo malo. Debes esconderte, siempre", agrega tras recordar que si las autoridades constatan que una persona ha entrado en el Estado sin cumplir con la legislación de extranjería se les deriva a un Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE), el paso previo a la deportación a su país de origen.

Dia critica con dureza la ley de extranjería -el nombre con el que se conoce la Ley Orgánica 4/2000-, que define como "la madre del racismo", e insiste en que los vendedores ambulantes "no pueden ser solo negros marginados, invisibles, y punto. Son gente que viven aquí, que son de aquí y que quieren ser de aquí. ¡Y deben ser de aquí!", remarca.

El proyecto Top Manta, que ha contado con el apoyo de diversas entidades de la sociedad civil y con el empuje del medio digital PlayGround, tiene en marcha un micromecenazgo que se acerca a sus últimos días y que ha superado con creces las expectativas de sus impulsores, pues hasta el momento ha recibido aportaciones de más de 2.140 personas.

Toda la ropa ha sido diseñada por los mismos vendedores ambulantes, que en ella han plasmado sus experiencias, vivencias y recuerdos -"las cosas en las que creemos", resume Dia-.

El sindicato, que aunque ha mantenido conversaciones con el Ayuntamiento no ha recibido ayuda por parte del consistorio barcelonés, subraya que quiere ser "independiente" de las instituciones y "hacer barrio, hacer ciudad" con la sociedad civil.

Eso sí, reclama políticas -tanto para ellos como para el resto de migrantes- que les hagan sentirse "incluidos" y "parte de la sociedad", así como un trabajo de sensibilización y visualización de las personas negras y un "protocolo antiracista" de obligado cumplimiento para los servidores públicos.