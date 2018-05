Torra reclama el apoyo a los presos para dar el sí a Sánchez

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha fijado este domingo como "línea esencial" para dar apoyo a la moción de censura planteada por el líder socialista, Pedro Sánchez, que se aborde la libertad de los presos independentistas, el retorno de los políticos en el extranjero y la no criminalización del derecho de autodeterminación de Cataluña.



En declaraciones a los medios durante una visita al Aplec del Cargol de Lleida, Torra ha explicado que escucharán primero el proyecto que tiene Sánchez para Cataluña antes de pronunciarse sobre un eventual apoyo a la moción de censura al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.



"Para nosotros la defensa de los derechos civiles y de la libertad de expresión, el retorno de los exiliados y por supuesto la no criminalización del derecho de autodeterminación de los pueblos, en concreto del nuestro, es una línea esencial", ha abundado.



Tras recordar que los catalanistas compartieron con los socialistas en los años en el exilio el apoyo al derecho a la autodeterminación de los pueblos, ha pedido a Sánchez si tiene algo que decir sobre dicho derecho y sobre los derechos políticos y civiles: "Esto es lo que necesitamos escuchar y, una vez lo sepamos, responderemos".



"La misma libertad que queremos para Cataluña la queremos para España y eso hoy tiene nombre de república en España y Cataluña", ha reflexionado.



Al alcalde de Lleida, el socialista Àngel Ros, le ha pedido luchar juntos por la libertad de expresión: "No puede ser que criminalicemos colores, expresiones o lazos amarillos, seamos respetuosos con los derechos civiles y políticos de los ciudadanos".



Asimismo, Torra ha pedido a la ciudadanía no aflojar, mantenerse firmes: "Ganaremos, sacaremos a los presos políticos de la prisión, ellos serán libres y el pueblo de Cataluña también. Y para ello nos hace falta el esfuerzo de todos".