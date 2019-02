Zaplana, a un abogado del caso Lezo: "Ignacio no me da dinero de Andorra"

El expresident de la Generalitat Valenciana y exministro Eduardo Zaplana, en una conversación pinchada en la investigación del caso Erial, le dijo a un abogado uruguayo relacionado con el caso Lezo, en el que se investiga al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González: "Ignacio no me está dando dinero de Andorra".



Se trata de parte de la conversación que Zaplana y Washington Fernando Belhot mantuvieron el 18 de abril de 2018 en la Sala Wellington club del Hotel Wellington de Madrid y que fue captada por la Guardia Civil, cuya transcripción se incluye en el sumario del caso Erial, levantado en parte.



En este caso, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV) realizadas en 1997 durante la gestión de Eduardo Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunidad Valenciana, puesto en marcha en 2003.



Zaplana, que actualmente se encuentra en libertad provisional tras más ocho meses en la cárcel de Picassent y en el hospital La Fe de Valencia, donde se trata de la leucemia que padece, mantuvo un encuentro con Belhot en el que conversan sobre diferentes asuntos relacionados de alguna manera con la investigación.



En un momento de la misma, Zaplana le confiesa: "tengo un problema que no sé si tiene solución. Para todo esto... para algunas cosas que a mí me pide... necesito liquidez. A mí, Ignacio no me está dando (...) dinero de Andorra, pero como nos ha dejado, tampoco pasa nada".

Relación con el caso Lezo

Este mismo abogado aparece en una conversación pinchada en noviembre de 2016 junto a Ignacio González y Eduardo Zaplana relacionada con el caso Lezo, sobre la supuesta corrupción en la empresa pública Canal Isabel II, de la que González fue presidente.



Según el auto de prisión de González, en libertad tras el pago de una fianza, este le propuso a Zaplana crear una estructura financiera opaca en el extranjero a través de este abogado uruguayo.



En otro fragmento de la conversación entre Belhot y Zaplana, este afirma que él tiene su sueldo, "que es un buen sueldo... yo puedo sacar (ininteligible) que no pasa nada, pero no puedo sacar cinco millones ... primero porque no los tengo ahora porque me he metido en un problema, pero segundo es que aunque los tuviera".



Posteriormente, el abogado afirma: "entonces si tenemos posibilidades de que ... eh... tener algún dinero" y Zaplana responde "sería lo mejor" y Belhot replica "y entonces ahí... cada vez que venga te puedo dar".