Desde Bielorrusia con amor... y tecnología

No se trata de reeditar la famosa novela de Ian Fleming luego llevada al cine -aunque esta vez ambientándola en la Rusia Blanca- ni tampoco de reescribir las hazañas del grande entre los grandes, Bond, James Bond. Seguro que Bielorrusia no está marcada en la agenda de muchas personas como destino vacacional, e incluso me atrevo a decir que tampoco por razones profesionales.