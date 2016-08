El camino a recorrer para la mejora competitiva de Galicia

Un trabajo publicado por el Foro Económico de Galicia resume en 50 propuestas los trabajos elaborados por 30 economistas, empresarios y directivos gallegos en temáticas transversales de relevancia para Galicia como la crisis demográfica y la política de infraestructuras, en oportunidades sectoriales, portuarias y logísticas, naval y de complejos alimentarios de la tierra y del mar o sobre fondos públicos de desarrollo territorial, de internacionalización y en general sobre nuestro modelo competitivo. Una reflexión que apoya la detección de iniciativas que ayuden en ese proceso tan sano de implementar en cualquier campo de la vida una filosofía de mejora continua. Más si cabe aún, en una sociedad autocomplaciente muy dada a mirarse al ombligo, con una fuerte presión social que nos insta a considerar solo el lado brillante de la vida y que en su aspecto más económico, parece pensar que saldremos de la crisis, igual que en ocasiones anteriores, sin hacer nada, porque la culpa no es nuestra.

Queda mucho trabajo que hacer en un mundo que después de esta gran crisis ya no es el mismo y que requiere souciones diferentes. Con el objetivo a largo plazo de elevar la fecundidad y la inmigración articulando un amplio consenso político y social, los economistas del foro plantean la necesidad de una modificación de las condiciones institucionales del mercado de trabajo y no articular cunas o cheques bebe. Corregir el elevado dualismo que lo caracteriza y que hace pagar al segmento menos protegido de los trabajadores por cuenta ajena, en forma de no renovación de los contratos a cargo de dificultades empresariales. Un ajuste del nivel educativo a las necesidades de un aparato productivo con niveles superiores de productividad y potenciar los dispositivos de acogida de emigrantes retornados a través de medidas tales como la simplificación administrativa que permita la localización de propiedades, el reparto de herencias, bonificaciones fiscales que permitan la rehabilitación de viviendas y la puesta en producción de tierras o proyectos de autoempleo.

Pero también sugieren correcciones en el ámbito más público, con el objetivo de mejorar la eficiencia y la eficacia de la administración y adquirir una cultura de evaluación de la actuación pública semejante a la de otros países de nuestro entorno. Con medidas que contemplen la evaluación sistemática e independiente de las políticas públicas, realizando análisis de coste-beneficio en proyectos de infraestructuras que superen un importe fijado de más de 5 millones de euros, lo cual permitiría testar el sistema sin riesgo de colapso y evaluar obligatoriamente la mayoría de nuevas infraestructuras: de transporte, sanitarias, culturales y sociales.

En materia de internacionalización y con el objetivo de conseguir un crecimiento sólido y sostenido, apostando por una mejora la cuota de mercado, por lo que se han de revisar todos los factores de competitividad que permiten ampliar las posibilidades de producción para paliar el carácter intra-industrial del grueso de nuestro comercio con el fin de reducir la ratio deuda externa neta/PIB a niveles próximos al 50 % y conseguir un superávit de la balanza de pagos del 1-2 % en la próxima década.

Reforzar mediante políticas de estímulo el desempeño en el campo de la sanidad y enseñanza como factores de competitividad, intensificando los esfuerzos hacia la reducción de la brecha tecnológica de las empresas y sobre todo en lo que se refiere a la accesibilidad global e intermodal de las infraestructuras de transporte.

Dirigir la especialización cara actividades con fortalezas previas, tales como la electrónica, la mecánica avanzada, las piezas y componentes del sector aeronáutico, la movilidad eléctrica, la automatización industrial, la energía o la aplicación de las TIC a la medicina; y estimular la convergencia de las distintas ramas de actividad para crear nuevos sectores.

Propiciar un cambio de modelo energético mediante el impulso de las energías renovables, la reducción de consumo, la diversificación energética, el reciclaje, la reutilización y la movilidad sostenible, para que las reducciones de costes conseguidas por las empresas por otras vías no se vean absorbidas en la factura energética.

Y con el objeto de diseñar y desarrollar una estrategia de marca-país para Galicia, compacta, viable y aceptada, se debería definir el marco de acción exterior y desarrollarla normativamente procurando un consenso generalizado que aúne calidad de gestión, política, el papel de las grandes empresas del pais , visión y compromiso de los gestores, procurando el consenso y el acuerdo con todas las fuerzas políticas. El documento del foro plantea una apuesta por una política real orientada al tejido productivo, con una planificación desde lo público y planteando su financiación. En Galicia hay recursos y capacidad de ahorro. Si el discurso oficial nos dice que habíamos salido de la crisis, ese crecimiento económico es débil, se sustenta sobre niveles de precariedad convertidos poco a poco en estructurales; y porque la ciudadanía en las urnas, en las últimas convocatorias electorales exige encontrar otras formas de disputar el poder. El último kilómetro. El momento lo requiere. La política lo necesita y la ciudadanía ya no aguanta más.