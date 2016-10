El fluctuante mercado de la vivienda que va por barrios y los restos del naufragio del sector

EL FLUCTUANTE MERCADO DE LA VIVIENDA

Ya sabrán que la evolución del precio de los inmuebles va por barrios, por muchas tasaciones de agencias privadas. No hace tanto, recuerden, cuando la financiación era ilimitada, los tipos de interés mínimos y la renta familiar estaba en pleno crecimiento, el dinamismo provocó una sobre-valoración de los inmuebles. Ahí están sino para corroborarlo unos préstamos hipotecarios con pisos valorados por la nubes y que a la hora de afrontar los pagos, cuando a los titulares le vinieron mal dadas, no consiguieron cubrir el total de la deuda.

En estos años “La recuperación del mercado inmobiliario va a distintas velocidades, según las zonas”, rezan los titulares de los periódicos naranjas, “incluso dentro de una misma ciudad hay distritos que se encarecen, mientras otros todavía se deprecian”... Desde principios de 2008 confirman unos cambios de tendencia en la evolución de sus precios que marean.

Porque de lo que vale una vivienda en Ourense, en Vigo o en A Coruña, depende. En el campus de Ourense está en venta un apartamento por más de tres mil euros el metro cuadrado; un estudio, no más, de paquete, pero en pleno centro de la ciudad un piso de 190 metros cuadrados con cincuenta años se cotiza a menos de 900 euros. Juan Flórez se valora en 2.600 euros y a 1.860 euros el metro cuadrado de Vigo, en el Náutico. Claro que el metro en Bahía de Romazzino, en Cerdeña, está en los 300.000 euros. Y a un precio por debajo de los 50.000 euros, dos habitaciones, en buenas condiciones y localizado en una zona con acceso a servicios también es posible en Galicia si se rebajan un poco las expectativas de la vivienda de tus sueños.

Saber si una vivienda es cara o es barata puede que no sea del todo inteligente, porque el precio justo de un inmueble es según la teoría del valor siempre aquel que resulta de la libre negociación entre las partes. De nada sirven los conocidos PER que comparan el precio de venta con el alquiler, o la rentabilidad bruta como ese porcentaje resultante de dividir el dinero anual que obtenemos por una vivienda en alquiler entre su precio de venta, basados ambos en ese concepto tan usual de que al fin y al cabo, toda compra de un inmueble implica una adquisición a lo largo del tiempo. Decidir si vivir 50 años en un inmueble y al final de tu vida ser su propietario y comparar ese precio del piso con el precio de 50 años de alquiler está bien, aunque pueda ser preferible, vivir esos 50 años alquilado y al final de los días tener patrimonio bursátil. En estos casos lo lógico sería elegir la segunda opción, con la que comprarse un piso y tener sobrante, porque al menos si la tasación solamente es un seguro que garantiza el valor de una vivienda durante seis meses, su verdadero valor, fluctúa, como en la Bolsa.

LOS RESTOS DEL NAUFRAGIO

Sí todo empezó en el sector inmobiliario: desahucios, reestructuración bancaria, destrucción de empleo, rescate y una gran recesión ...en Galicia dejó también un importante volumen de viviendas sin vender, como en toda España.. Cerca de 26.000 unidades con una salida complicada; ubicados en lugares poco interesantes, donde se tratan de colocar como segunda residencia y repitiendo los errores que nos llevaron a la situación actual,

con la dura competencia de los bancos, que después de aplicarse las reformas encaminadas a sanearse, inyectando dinero público y limpiando balances, ponen en el mercado los mismos activos para comercializar financiando hasta un 100 por cien del valor de tasación de la vivienda más gastos, impuestos y gastos de constitución de la nueva hipoteca, que implican el desembolso de entre un 10% y un 15% a mayores.

LO QUE EL GUSANO DE SEDA PIENSA QUE ES EL FINAL OTROS LO LLAMAN MARIPOSA.

A la especulación inmobiliaria le ha dado un gran impulso la inflación permanente y los créditos fáciles que han producido grandes éxitos, aunque esas oportunidades no se repiten cada día, y claro está que quien tiene mucho dinero puede especular, quien tiene poco debe hacerlo, pero quien no tiene nada en absoluto debería estar obligado y aunque los mercados no son una casa de apuestas a veces son la oportunidad que pone a los inversores ante la posibilidad de jugar fuerte sin términos medios, a negro o a blanco.

Los versos de Rudyard Kipling, autor de “El libro de la selva “ y uno del uno de los más grandes cuentistas de la lengua inglesa vierten poeticamente esta realidad: “El éxito empieza con el pensamiento. Si piensas que estas vencido, lo estás. Si piensas que no te atreves, no lo harás. Si piensas que te gustaría ganar pero no puedes, es casi seguro que no lo lograrás. Si piensas que vas a perder, ya has perdido. Porque en el mundo encontrarás que el éxito comienza con la voluntad.” Porque a fin de cuentas todo el secreto está esta en un estado mental.