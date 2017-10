Francisco Sánchez: "Para tener rentabilidad hay riesgo"

Francisco Sánchez (Madrid, 1964) dejó un puesto de funcionario para pasar a la empresa privada y lleva más de dos décadas en Vigo al frente de Renta 4. Asegura que con el panorama de tipos casi al cero por ciento solo queda asumir riesgo para tener rentabilidad y ahí cada uno debe decidir hasta dónde quiere llegar. Aunque la Directiva de Mercados e Inversiones Financieras, la famosa Mifid II, también obliga a realizar una radiografía del inversor para comprobar su nivel de riesgo.

Con un panorama de tipos tan bajos ¿qué puede hacer un inversor o un ahorrador?

Dependiendo de los riesgos que quiera correr, para obtener hoy algo de rentabilidad tenemos que asumir riesgo. Puedes asumir riesgo con un 10% de tu dinero o con un 20%, pero no queda otra opción. En renta fija hay muy pocas cosas, tendríamos que recurrir a un bono a cinco o diez años para conseguir el 1,5% anual, pero no interesa atar el dinero durante diez años para esa rentabilidad de la que Hacienda te quita el 23%. Hay pocas alternativas.

¿Y dónde están esas alternativas?

En la renta variable. Pero en lugar de los títulos de Telefónica, aunque me dé una rentabilidad por dividendo por encima del 4% que es muy interesante, o Banco Santander o una compañía determinada, hay que ir a través de fondos de inversión. Creo que es el mejor producto que hay para hacer un ahorro o una inversión pensando a medio plazo.

Pero dentro de los fondos también los hay con más riesgo y con menos.

Claro. En vez de coger un fondo de renta fija, que no da nada, hay que optar por fondos mixtos. Un fondo siempre está mucho más diversificado que si compras un solo título. El Ibex 35 en lo que va de año ha subido un 9,13% y nuestro fondo de Bolsa lleva en el año cerca de un 14%. El gestor ha aprovechado esa subida y es un fondo que está muy diversificado con medio centenar de compañías. Las bolsas europeas han subido entre un 10 y un 12%, tenemos un fondo de inversión que invierte en bolsas europeas y que lleva un 12%. En lugar de concentrar el dinero en una compañía la opción es meterse a través de un fondo. Los fondos de renta variable llevan entre un 60 y un 70% de renta variable, pero si no se quiere asumir tanto riesgo se puede optar por un fondo mixto que lleve entre un 20 y un 30% de renta variable.

Con esta situación ¿la gente ha aprendido a invertir?

Es que no le ha quedado más remedio. Tendrán que aprender cada vez más, porque con la normativa Mifid II, que se aprueba en enero, cuando llega un cliente a una entidad financiera hay que hacer su perfil de riesgo con un montón de datos como sus conocimientos financieros, profesión, dinero que tiene, si conoce que es un bono, qué es la renta variable, que es un futuro o un derivado. Ahí sale definido un perfil de riesgo y en el momento en que quiera hacer algo que su perfil no se lo permite la entidad no podrá comprarlo. Y si insiste tendrá que firmar un documento en el cual el cliente asume todas la responsabilidad. Los clientes van a tener que saber lo que quieren porque nosotros no vamos a poder vender nada fuera de su perfil. Así que todo el sistema del asesoramiento financiero se está transformando y estamos segmentando clientes. Cliente que tiene un perfil de riesgo superconservador, porque no conoce el 80% de los productos que hay en el mercado, entonces le haremos una cartera diseñada para productos conservadores; otro cliente será moderado, porque tiene algún conocimiento y tendrá su propia cartera. Así que fabricamos esos cuatro trajes a medida y una vez que le haces la radiografía le asignas el que le corresponde.

Muchos inversores han optado por el inmobiliario, pero tiene sus riesgos también.

Está pasando y en Galicia, que son muy amantes de la propiedad, más. Al estar el tipo de interés a casi cero y la gente con sus ahorros en el banco pues optan otra vez por el sector inmobiliario para buscar una renta más, que luego está fiscalizada. Además es que cuando haces una compra de un inmueble estás pagando el 10% de IVA, más gastos de notaría y registro y luego no se quiere asumir un 3% de riesgo y están pagando un 12% de impuestos y gastos. El sector inmobiliario en España no está consolidado a nivel precios. En la mayor parte de las ciudades españolas sobra vivienda y está sobrevalorada porque hay mucha vivienda vacía. Hay mucho interés en reactivar el mercado inmobiliario, sobre todo para que la banca se saque de encima todos los activos que tiene, que no se ha purgado. En España el tema inmobiliario no se ha acabado de purgar ni de digerir.

20 años de Renta 4 en Galicia ¿qué balance hace de este camino?

Hace 20 años no nos podíamos imaginar que Renta 4 se convertiría en un banco, cuando vinimos a Galicia éramos Renta 4 Sociedad de Valores y Bolsa y ahora somos Renta 4 Banco, cotizamos en Bolsa. Ha sido un viaje emocionante, nos han pasado cantidad de cosas. El mercado es el termómetro y estamos diariamente viendo qué pasa, ahora con el tema de Cataluña, Corea del Norte, Japón, todo cotiza. Un comentario del presidente de Japón hace que el mercado se caiga a las cuatro de la tarde, pero a las seis ya sale otro comentario de Draghi y vuelve a recuperarse. Las noticias vuelan e internet hace que un millón de clientes le den a la tecla y vendan su cartera como otros cinco millones le dan a la tecla y empiezan a comprar. Es una volatilidad que se transmite a los mercados rápidamente. Ahora llevamos una temporada que no hay casi volatilidad, que las bolsas están muy tranquilas. En los mercados americanos llevamos ocho años consecutivos de subida y en España tenemos el hándicap de Cataluña que está lastrando un poco el mercado, a pesar de estar muy recomendado por firmas extranjeras, pero no acaba de tirar para arriba.

FICHA

Nombre Francisco Sánchez

Cargo Director Renta 4 en Galicia

Perfil Madrileño, llegó a Vigo en 1997 para abrir la primera oficina de Renta 4 en Galicia. Luego abrirían A Coruña, Lugo y Ourense. Ahora estudian Santiago. En Galicia cuentan con 3.500 clientes y gestionan un patrimonio superior a los 250 millones de euros.