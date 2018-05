La influencia de grandes empresas en pequeños lugares: salvamento y solución económica

La importancia de la ubicación de grandes empresas multinacionales en su localización es, sin duda, un tema de debate de gran calado, y es el tema que hoy les ofrezco como reflexión y análisis. En Ourense se ha inaugurado el primer Centro Intergeneracional. Para quien no sepa de qué estamos hablando les indicamos que se trata de un proyecto donde se pretende que la tercera edad y los niños en edad preescolar compartan espacio y quizá actividades.

Este proyecto está capitaneado por la Xunta pero ha sido financiado en su totalidad por la Fundación Amancio Ortega. La inversión suma 5,6 millones de euros, asumidos por la entidad que lleva el nombre del creador de Inditex. Una vez asumida la inversión se ha cedido al Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar para su gestión.

Este es un ejemplo, pero la fundación ha asumido los costes de material y equipamiento hospitalario, sobre todo en el campo de la Oncologia. Según la memoria de la Fundación, los importes abonados hasta el año 2016 suman 134,3 millones de euros, con una previsión de más de 398,3 millones de euros en inversión educativa y social.

Además, no debemos olvidarnos de que el grupo de Amancio Ortega genera en Galicia 33.000 empleos entre directos e indirectos. Otro dato: la facturación de Inditex representa un 41 % del PIB gallego, y su resultado de explotación, un 7 %.

A nadie se le escapa la importancia de Inditex en el sector textil gallego del que pesa un 75% del total. Además, Inditex y su rápido crecimiento le ha convertido en la primera empresa de Galicia por encima de PSA y del histórico sector de la automoción. Por lo tanto, está claro que Inditex genera un efecto sede a nivel de Galicia tanto con sus proveedores como al ser un “consumidor” de servicios y productos de las empresas gallegas.

Otro efecto sede de interés es Navantia. La posible aprobación de la construcción de los buques de guerra F-110 puede llegar a generar hasta 7.000 empleos en la comarca de Ferrol. Una previsión que reducirá el efecto de emigración que Ferrol ha sufrido hasta convertirse en la ciudad con mayor pérdida de población de Galicia.

Para Ourense el liderazgo de Coren en el sector agroalimentario y su apuesta por ser productor de la cadena de valor, le convierte en un agente creador de empleo en la provincia y en especial en el rural. En concreto, la entidad cuenta con más de 3.200 cooperativistas ubicados en el rural que en conjunto superan los 1.000 millones en facturación.

Otro ejemplo de nuestro recorrido geográfico puede ser Gallegas Gullón que desde un pueblo de Palencia fabrican galletas para el resto de España y es capaz de crear 920 empleos en el pueblo y su comarca.

LA PRESENCIA INTERNACIONAL

Otros casos de la provincia ourensana de los que podemos hablar son las empresas del sector del motor, que siendo empresas pertenecientes a grandes grupos internacionales se convierten en Ourense en centros de atracción de inversión extranjera y de creación de empleo.

Además, son centros que desarrollan otras labores como puede ser la formación de personal que la final de su contrato alimenta centros de labores locales. A ello debemos unir el desarrollo de formación cualificada que ayuda al progreso de la empresa principal pero también de otras empresas de la cadena de producción.

Estas fábricas generan un efecto de atracción de empleados por su mayor capacidad de pago de salarios. Para ser justos no debemos solo medir las empresas por el factor de generación o mantenimiento de empleo, que sí es importante, sino además debemos juzgarles por otros factores, que bajo la denominación del efecto derrame, se unen valores de la innovación, generadores de capacitación empresarial y de valor de análisis en la cadena de producción local.

En ese punto, ya no tenemos tanta suerte, ya que valores como el efecto multiplicador de productividad no es tan visible ya que las empresas ubicadas no suelen subcontrarar servicios o producciones en empresas locales. Ese factor se pierde en las barreras de la economía local.

A ello debemos sumar que las empresas internacionales locales no suelen producir acuerdos de cooperación en materia de I+D entre las universidades y centros tecnológicos locales, en parte debido a que no tienen, ni suelen fomentar, la creación de centros de investigación a nivel local.

Aun así el desarrollo de los sectores y la cada vez mayor facilidad de oferta de la logística ha generado un efecto concentración en las grandes ciudades que aglutina a las demandas y, cada vez más, a la oferta. Por tanto, las multinacionales y las grandes empresas serán un benefactor económico local mientras las condiciones socioeconómicas y las materias primas estén presentes.