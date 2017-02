As citas do Entroido para o venres 24 de febreiro na provincia

VERÍN: Venres de Compadreo

19.00 H. Saída dos Escuadrones de Capuchones e Mascaritas para recorrer as rúas e prazas da vila, dende o barrio de San Lázaro, con paradas estratéxicas. Irán acompañadas dos 'Carros do Compadreo' e das charangas, e finalizará o percorrido na praza de Edesio Fuentes, onde a música acompañará a tradicional degustación do cerdo ao espeto.

XINZO DE LIMIA: Venres infantil

11.30 H. Desfile infantil coas charangas Nova, Achicoria e Chelos.

22.30-00.00 H. Fanfarra Kaustica

00.00-1.00 H. Chelos

1.00-2.30 H. Fanfarra Kaustica

LAZA: Venres de Folión

Pola tarde, cantigas, xastre e licor cafñe polos bares do pobo.

23.30 H. Gran Folión, con saída dende o fondo da Cerdeiriña, A Picota, A Rúa, Souteliño e Cimadevila, acompañados pola Agrupación de Bombos dos Entroideiros de Vences.