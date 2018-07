Os 19 de Meirás esixen no Parlamento a devolución gratuita do pazo

O colectivo de 19 militantes do BNG denunciados pola familia Franco por unha acción reivindicativa que protagonizaron no Pazo de Meirás fai un ano reclamaron este mércores, ás portas do Parlamento de Galicia, que este ben sexa devolto ao ámbito público de forma gratuita, xa que sería "unha burla" que os Franco recibisen diñeiro "a cambio dun ben usurpado".

Os 19 acudiron ao Pleno do Parlamento invitados polo BNG para asistir ao debate de tres proposicións non de lei acumuladas -deste grupo, En Marea e PPdeG- sobre a devolución do Pazo de Meirás.

Como portavoz, Néstor Rego agradeceu a invitación así como a iniciativa que defendeu o BNG, e que expresaba a "solidariedade" coas persoas denunciadas e a necesidade de "ilegalización da Fundación Franco".

"Esperamos que deste debate salga unha posición clara que supoña un acordo institucional para que o Pazo de Meirás sexa devolto de forma gratuita", dixo Rego, que considerou que sería "unha burla ás vítimas do franquismo" que "aínda por riba a familia Franco recibise diñeiro a cambio dun ben usurpado".

Para concluír, Rego pediu ás forzas políticas que se unan para "asumir a necesidade e a urxencia da devolución ao patrimonio" dos bens "usurpados" por Franco e mostrouse "orgulloso" de, coa súa actuación reivindicativa do pasado agosto, ter contribuido a que "socialmente esta demanda fose aínda máis visible".