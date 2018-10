Aprobado el calendario laboral de 2019, donde será festivo el 19 de marzo

El Gobierno gallego ha aprobado este miércoles el decreto que fija el calendario laboral para el año 2019 y que incluye como festivo, según ya se había avanzado, el 19 de marzo, Día de San José y fecha en la que se conmemora el Día del Padre.

La propuesta ratificada es la que avanzó en su día el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, antes de su remisión al Consello de Relacións Laborais.



En concreto, la normativa estatal reconoce 14 festivos anuales de ámbito nacional no recuperables, de los que dos son elegidos por los ayuntamientos.



De los otros 12 restantes, nueve son de carácter obligatorio y no sustituibles a no ser que coincidan en domingo: 1 de enero, Viernes Santo (19 de abril de 2019), 1 de mayo, 15 de agosto, 12 de octubre, 1 de noviembre, 6 de diciembre, 8 de diciembre y 25 de diciembre.



El año que viene solo un festivo nacional coincide en domingo --el 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción--, que se sustituirá en Galicia por el 19 de marzo.

Tres festivos más

Los tres festivos restantes son: el 6 de enero, que nunca se cambia, excepto si coincide en domingo, como ocurre en 2019; el Jueves Santo (18 de abril de 2019), que Galicia no cambia tradicionalmente; y el 25 de julio, cuando la comunidad conmemora el Día de Galicia.



En esta ocasión, el 6 de enero, al caer en domingo, se sustituye por el 17 de mayo, Día das Letras Galegas. La Xunta remarca que considera que esta jornada tiene que "seguir siendo festiva" por su "importancia" para la cultura gallega.