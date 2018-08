El Ayuntamiento de Vigo asegura que "cumplió escrupulosamente" con la normativa

El Ayuntamiento de Vigo ha respondido a la Xunta que "cumplió escrupulosamente" con la normativa vigente tras recibir de la empresa organizadora de O Marisquiño el plan de autoprotección, que fue validado posteriormente por los técnicos municipales.



Así ha respondido el gobierno local a la Administración autonómica, que este mismo martes ha constatado que en el registro oficial de planes de autoprotección de la Dirección Xeral de Emerxencias "no hay constancia de la inscripción del plan de seguridad correspondiente" al festival de la ciudad olívica, "pese a ser uno de los requisitos legales para obtener la licencia por parte del Ayuntamiento de Vigo".



En este sentido, el Consistorio ha confirmado que recibió un correo electrónico el día 17 de julio en el que la organización asegura que el plan "se sellaría en la Xunta y se pasaría al Puerto de Vigo".



"Sorprende que, ante la notoriedad y magnitud del evento, la Xunta no tomase ninguna medida y permaneciese pasiva" al no recibir el documento, ha esgrimido el gobierno municipal.



Asimismo, el Ayuntamiento muestra su "extrañez" ante el hecho de que tanto la secretaria xeral para o Deporte, Marta Míguez, como la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, acudiesen a la entrega de premios de una de las categorías de la competición "sin verificar antes que los promotores hubiesen entregado el plan de autoprotección".

+ Información El juzgado vigués investiga un delito de lesiones imprudentes por el derrumbe de O Marisquiño