Os bispos condenan o "blasfemo" pregón satírico do entroido de Santiago de Compostela: "Xa abonda!"

Os bispos españois condenaron e mostraron a súa repulsa cara ao "blasfemo" pregón do humorista Carlos Santiago no entroido de Santiago de Compostela, no que satirizou co Apóstolo e a Virxe do Pilar, e exclamaron un `Xa abonda!`.

"A nosa solidariedade e oración coa Arquidiocese de Santiago Compostela na repulsa e condena do blasfemo pregón do entroido desta cidade. A liberdade de expresión non pode amparar o ataque aos sentimentos relixiosos. Xa abonda!", reza a mensaxe publicada polo portavoz e secretario xeral da Conferencia Episcopal Española (CEE), José María Gil Tamayo, na rede social Twitter.

Así mesmo, noutro tuit posterior, os bispos mostran a súa solidariedade coa Arquidiocese de Zaragoza e fan seu o seu comunicado de condena ante as "inxurias do sacrílego pregón do entroido de Santiago de Compostela".