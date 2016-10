El BNG celebra su "resultado positivo" del 25-S que "rompió la tendencia a la baja"

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha celebrado el "resultado positivo" alcanzado por su formación en las pasadas elecciones autonómicas en las que la organización "rompió la tendencia a la baja" de los últimos comicios y se ha marcado el reto de "ampliar" el espacio político del nacionalismo "en los próximos años". Además, ha avanzado que el Bloque propondrá reformar el reglamento del Parlamento para convertir la institución en una cámara del siglo XXI.



Ana Pontón se ha pronunciado de este modo durante el Consello Nacional del BNG, el máximo órgano de decisión entre asambleas que se ha reunido este sábado en Santiago de Compostela para analizar los resultados electorales del pasado domingo. En la cita con las urnas, la formación nacionalista consiguió mantener seis de los siete diputados con los que contaba en la pasada legislatura.



En este escenario, aunque la líder del BNG ha reconocido que su formación no alcanzó el objetivo de "desarrollar su programa desde el gobierno", ha recordado el "contexto de dificultades" del que partían con una "inestabilidad a nivel del Estado que favorecía con claridad la situación del PP".



"Teniendo en cuenta este contexto y cual era el punto de partida del que partía nuestra organización, podemos decir que el BNG tuvo un resultado positivo que claramente rompió con la tendencia a la baja de los últimos procesos electorales", ha destacado para señalar que recuperaron "un espacio político para el nacionalismo en Galicia".



Por ello, ha dejado claro que el Bloque está "con ánimos renovados" y "más convicción que nunca" en el proyecto político del nacionalismo. "Empezamos una nueva etapa con cohesión, con ilusión, con fuerza y con esperanza en la alternativa que representamos para nuestro país", ha apuntado.



En su discurso, Ana Pontón también ha asegurado que las elecciones del 25 de septiembre no fueron "el final de nada" sino que dieron "inicio a una nueva etapa" en la que el BNG tiene "las puertas abiertas" para "ampliar y consolidar el espacio del nacionalismo".



Trabajo parlamentario



"El pueblo gallego decidió con su voto que nos situásemos en la oposición y vamos a cumplir ese mandato con una oposición seria y rigurosa", ha manifestado la líder del BNG que, tras destacar la composición del nuevo grupo parlamentario del Bloque --formado por una mayoría de mujeres--, ha agradecido el trabajo llevado a cabo por los diputados nacionalistas de la pasada legislatura.



"El resultado de estas elecciones es deudor de estos cuatros años de intenso trabajo parlamentario", ha indicado para agradecer el trabajo de los que fueron parlamentarios del BNG en la IX legislatura, así como que "sigan a disposición del Bloque para seguir aportando". "Porque estamos en un momento en el que todos somos necesarios y en el que el caudal de esa experiencia va a ser fundamental para el futuro", ha indicado.



Precisamente, sobre el trabajo que el nuevo grupo parlamentario llevará a cabo en la Cámara gallega, Pontón ha avanzado la propuesta del BNG para reformar el Parlamento de Galicia, institución que ha definido como "una cámara del siglo XIX" para "convertirla en una del siglo XXI" en la que las iniciativas sean "más ágiles" para dar "solución a los problemas de los gallegos".



Oposición al PP



Además, preguntada por los periodistas sobre disposición del grupo popular a aceptar iniciativas de la oposición en la próxima legislatura, ha mostrado su deseo de que el Partido Popular "corrija la tendencia" de unos gobiernos de Feijóo "que se caracterizaron por no escuchar ni aceptar las propuestas" de las demás formaciones.



"Las mayorías absolutas dan derecho a gobernar pero no dan la razón ni la verdad, y esperamos a que Feijóo cambie esa tendencia de pensar que no tiene nada que aceptar de la oposición, que gestione esa mayoría con responsabilidad y con respeto a los gallegos que no piensan como él", ha apuntado.



En su discurso, tras agradecer el trabajo de militantes y simpatizantes, ha tenido una mención especial hacia la labor de la que fue directora de campaña, Goretti Sanmartin, quien, en su opinión, "rompió las barreras de tener pocos recursos con imaginación, creatividad y propuestas en positivo" en una campaña que incluso "analistas ajenos al BNG reconocen".



Situación política estatal



Por último, Ana Pontón se ha referido a la situación política estatal y a los conflictos del PSOE al considerar que existe una "crisis del régimen salido de 1978" en la que se ve como "los poderes fácticos del Estado español quieren condicionar la política y las decisiones que se toman en las urnas favoreciendo un gobierno del PP".



"Si el IBEX 35 quiere gobernar debería presentarse a las elecciones", ha indicado antes de criticar también la "crisis de la izquierda española" con un PSOE y un Podemos "incapaces de sentarse a tomar acuerdos que pongan las bases de un gobierno alternativo".