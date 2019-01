Caballero incoa un proyecto para construir otro párking en le Cunqueiro

"El negocio de la Xunta cobrando por el aparcamiento en el Álvaro Cunqueiro se tiene que acabar", ha sostenido Abel Caballero, que ha explicado que esta parcela está situada en el lado opuesto del edificio a donde está el actual parking gratuito construido por el Ayuntamiento.

La parcela en cuestión es de titularidad autonómica y, según ha detallado el alcalde de Vigo, entre sus calificaciones entra la de aparcamiento. Está situada en un lateral de la rotonda de acceso al HAC desde la avenida Clara Campoamor.

"Queremos añadir más plazas gratuitas y ahorrarle a los ciudadanos de Vigo --por ahora a los del área-- los prohibitivos precios del parking privado del HAC", ha explicado Caballero.

Caballero ha sostenido que en esta nueva parcela se pueden instalar entre "300 y 350" plazas de aparcamiento y que, de este modo, sumarían entre "700 y 750" plazas gratis para aparcar en las inmediaciones del centro hospitalario.

Para vigueses

Por otra parte, el alcalde de Vigo ha recordado que trabajan en la ordenanza municipal que permita que tanto el parking gratuito ya construido como el que ahora planean instalar sean de uso solo para las personas censadas en Vigo.

Esta ordenanza "todavía tardará unos meses" en estar lista, según ha comentado este miércoles Abel Caballero. Mientras tanto, los aparcamientos seguirán estando abiertos al público.

A preguntas de los periodistas, Caballero ha sostenido que si la Xunta quiere que el aparcamiento gratuito sea para todos los ciudadanos del área "que los construyan ellos".

Asimismo, el regidor vigués ha trasladado que le "parece difícil" que la Xunta se vaya a negar a la cesión o la venta de la parcela que le solicitan, actualmente sin edificar.

"No se me ocurre pensar que no nos vaya a vender un espacio que la ciudad necesita para su desarrollo", ha afirmado Caballero.