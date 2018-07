Os candidatos a liderar o PP, unidos para honrar ao primeiro presidente de Galicia

Os dous candidatos a liderar o PP nacional, Soraya Sáenz de Santamaría e Pablo Casado, coincidiron este venres na súa homenaxe ao primeiro presidente da Comunidade galega, Gerardo Fernández Albor, falecido este xoves aos 100 anos.

Así, á primeira hora deste venres acudiron ao tanatorio compostelán de Boisaca para trasladar as súas condolencias á familia. A expresidenta Soraya Sáenz de Santamaría chegou a primeira, acompañada dos exministros Íñigo Méndez de Vigo e Fátima Báñez e, pouco despois, fíxoo Pablo Casado, arroupado polo secretario xeral do PP galego, Miguel Tellado.

Os dous candidatos fixeron oco á súa axenda electoral para o Congreso para render homenaxe ao que, en palabras de Pablo Casado, representa o "galeguismo constitucional" e é referente, como tamén subliñou Santamaría, do Partido Popular en España.

Tanto Casado como Santamaría estiveron acompañados do presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, quen despediu á vicepresidenta no aparcadoiro do tanatorio, tendo en conta que este venres ten programados outros actos de partido. Santamaría lembrou que "era un home moi cariñoso e moi cordial" e subliñou que "conserva" os recortes das reflexións de Albor escritas nun xornal galego e que el mesmo lle enviaba.

Casado, ao ser preguntado por se tivo ocasión de falar dunha candidatura única coa seu rival na contenda interna, destacou que este venres lles uniu a "homenaxe" a Albor e reivindicou "o legado dos mellores".

"Humanista"

A exvicepresidenta destacou que se trataba dun médico "humanista" e subliñou o seu "humor tan fino". "Conversar con el é un dos praceres que ás veces che dá a política e que a min mo deu, e quédome con iso", apuntou Santamaría, quen rexeitou contestar a calquera outra cuestión porque "non é o sitio, nin o lugar".

Pablo Casado lamentou que desapareceu un dos "referentes": "Humanista, austero, honrado, brillante e fundador do galeguismo constitucional que tan ben encarna o PP de Galicia". Así, convidou a "sentirse todos herdeiros dunha forma de facer política", tamén a nivel internacional e europeo.

O exvicesecretario de Comunicación expresou a súa "admiración" cara a Albor. "Falamos de Gerardo Fernández Albor porque tanto Soraya como eu admiramos que ese legado o recollesen os seus sucesores, tanto Fraga como Alberto Núñez Feijóo", concluíu, ao ser preguntado por se falaran dunha eventual candidatura conxunta.