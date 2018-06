Pablo Casado justifica el inicio de campaña en Galicia porque su plan "es muy parecido al de Feijóo"

El ex vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, uno de los siete candidatos a presidir la formación a nivel nacional, ha reiterado este sábado en Ourense que ha querido iniciar la campaña en Galicia, en una jornada que le ha llevado a visitar también Lugo, A Coruña y Vigo, porque el plan que desea implantar "es muy parecido al que Alberto Núñez Feijóo ha puesto en marcha desde hace ya unos años en Galicia".

En el arranque de la campaña interna, Pablo Casado ha remarcado que propone "ilusión, renovación y unidad" en esta nueva etapa que se abre para el partido tras la dimisión de Mariano Rajoy al frente de la Presidencia de la formación.

"Propongo ilusión porque es imprescindible que el partido se revitalice, vuelva a ser una alternativa atractiva para los electores y recuperemos ese espacio perdido en beneficio de otros partidos; y una renovación constructiva en la que nadie sobra y en la que hay que captar talento de la sociedad civil", ha declarado.

Asimismo, Casado ha comunicado que, en tercer lugar, promete unidad, "garantizada" por su candidatura, "ya que un partido quebrado por la mitad es un partido perdedor que acaba prescindiendo de gran parte de las personas que no se sienten integradas", ha añadido.

Llamamiento a la libertad de voto

Pablo Casado ha subrayado en sus declaraciones minutos antes de mantener una reunión con los militantes ourensanos del PP que desea que "la gente participe" y "todos los presidentes provinciales y el presidente autonómico" se comprometan a "dar libertad de voto".



"Es muy importante que los militantes sean nuestros jefes. Quiero ser el presidente de las bases, no de los notables, el presidente de la calle, no el de los despachos, el presidente que no solo comente la actualidad de forma reactiva, sino que lidere las cuestiones fundamentales para el futuro de España", ha abundado, en la línea de su intervención durante la mañana en A Coruña.



A su vez, Casado ha afirmado que parte esta campaña "con ambición de futuro", dejando "muy claro" que su candidatura es la que "más preocupa a la izquierda".



"Vamos a ir hasta el final, a intentar ganar y sumar sin ningún tipo de presión o pronunciamiento a todos esos militantes que quieren que su voz sea escuchada", ha aseverado.



En esta misma línea, Casado ha asegurado que planteó "una propuesta complicada, que era recorrer todas las provincias españolas en campaña". "Más fácil es hacer una provincia e ir a la capital, pero yo creo que la gente quiere escuchar. Los militantes, que son nuestros jefes, los que deciden, quieren escuchar, tocar y ser escuchados", ha reiterado.



"Ahora, después de un momento tan duro como la pérdida del Gobierno, es cuando quieren volver a reconectar con las cuestiones que a nuestro partido lo han hecho grande. Queremos hablar de libertad, de unidad de España, de familia, de defensa de las víctimas del terrorismo, de honestidad; estos son los principios de los que luego depende todo: la educación, las pensiones, la política de empleo o las infraestructuras", ha añadido.



Además, ha prometido que, si es elegido presidente del Partido Popular, respetará las decisiones que se hayan tomado en los congresos provinciales y autonómicos y, al mismo tiempo, vertebrará un proyecto nacional, que es su "mayor fuerza de cara a las próximas elecciones".

Ourense como ejemplo

Pablo Casado ha asegurado que, en Ourense, "está el ejemplo de lo que ha sido ese partido abierto a la sociedad, un partido que no es casual que, con Manuel Baltar, haya ganado elección tras elección con un resultado muy importante, siempre a la par de Ávila".



"No es casual que estemos gobernando en la capital y al frente de la Diputación Provincial; eso es porque se hace una campaña permanente, pegada al territorio, porque se apuesta por el turismo, por la gastronomía, por el entorno rural y, cada vez más, en ese tejido productivo industrial e innovador, en el que Galicia ya es una referencia", ha añadido.



Asimismo, ha asegurado que ya ha sugerido a los miembros del comité ejecutivo de Ourense que, "en cuanto pase el congreso, se tienen que nombrar ya los candidatos municipales y autonómicos, ya que no hay tiempo que perder, sobre todo para las direcciones provinciales, que tienen que empezar ya a ojear y fichar a los mejores para volver a ganar las eleccionesmunicipales".



"También apelo a hacer una convención extraordinaria en la que podamos no solo debatir de nombres y de equipos, sino también de ponencias e ideas que luego tienen que basar los programas electorales", ha declarado.



Finalmente, Casado ha asegurado que el presidente provincial de Ourense, Manuel Baltar, no le ha manifestado su apoyo, aunque alabando esta decisión. "No lo ha hecho ni lo voy a pedir. Los presidentes provinciales hacen muy bien en mantener la neutralidad", ha concluido.

El PP de Lugo, "absolutamente activo" para el proceso

Tras iniciar su campaña en A Coruña, Casado se ha dirigido a Lugo, en donde ha estado acompañado de la presidenta provincial, Elena Candia, que le ha trasladado que el PP de la provincia está "absolutamente" activo para que los afiliados "participen en este momento tan importante a nivel nacional".



El candidato, por su parte, ha brindado "todo su apoyo" a Candia, a la que "solo" le ha pedido dos cosas: "que intenten hacer un esfuerzo para movilizar las inscripciones, y que den libertad de voto".



De nuevo, como ya había hecho previamente en A Coruña, ha ensalzado la figura de Feijóo como "referencia imprescindible para la política gallega y nacional". "Si yo gano, estará dónde y cómo él quiera", ha reiterado.