Los diputados gallegos piden explicaciones a Fomento por la subida de peajes de la AP-9

Los diputados gallegos del Grupo Popular en el Congreso solicitarán la comparecencia urgente del ministro de Fomento para "dar explicaciones sobre la nueva subida de peajes" prevista en la AP-9 y sobre los trámites que su departamento está realizando para la liberación del peaje Vigo-Redondela, "compromiso asumido por el anterior gobierno".



En un comunicado, los populares han explicado que esta subida es consecuencia del Real Decreto aprobado por el Gobierno de Zapatero en 2011, "48 horas antes de la celebración de las elecciones generales" y "siendo José Blanco ministro de Fomento".



Por ello, el diputado popular Celso Delgado ha apuntado que, con esta comparecencia, se pretende "que los socialistas asuman su total responsabilidad en una nueva subida de los peajes en esta carretera" y "que dejen de echar balones fuera culpando al Gobierno de Mariano Rajoy".



Asimismo, los diputados gallegos del Grupo Popular en el Congreso también solicitarán, según han señalado, la comparecencia del actual ministro de Fomento, para "explicar los trámites que su departamento lleva realizando para la liberación del peaje Vigo-Redondela en la autovía AP-9".



Al respecto, ha apuntado que es "un compromiso asumido" y "avanzado por el anterior Gobierno del PP", pero que "las declaraciones realizadas por el Gobierno socialista están suscitando preocupantes dudas sobre su cumplimiento".

"Desaforada defensa de las actuaciones del Gobierno"

El diputado popular Celso Delgado también ha manifestado la "desaforada defensa" de las actuaciones del Gobierno central "que está haciendo el actual delegado del Gobierno en Galicia", y ha asegurado que "debería tener un poco de respeto a los gallegos" y "no trasladar informaciones falsas sobre los motivos de la subida de peajes en la AP-9".



"Si él no lo hace, desde el PP incidiremos en que estas subidas de peajes son consecuencia del decreto aprobado por el Consello de Ministros presidido por Zapatero, celebrado a 48 horas en las elecciones generales, en el que autorizaron a la empresa concesionaria a realizar las obras de ampliación del puente de Rande, con la compensación de poder subir los peajes el 1% anual nada menos que durante 20 años", ha explicado Delgado.



En este sentido, también ha resaltado que "resulta paradójico el cambio de postura de los socialistas desde que llegaron al Gobierno de España", porque "pasaron de considerar perfectamente asumible que el Ministerio de Fomento destinara 300 millones de euros para asumir las obras de ampliación da la AP-9" y, así, "no repercutir en el bolsillo de los usuarios de los peajes", a "pretender ahora que sean los usuarios de esta autovía los que paguen estos aumentos de tarifas".