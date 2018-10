Feijóo y Noriega se centran en el Xacobeo y en las discrepancias sobre el parking del CHUS

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y el alcalde de Santiago de Compostela, Martiño Noriega (Compostela Aberta), han repasado en una reunión de casi una hora y media en torno a 30 asuntos vinculados a ambas administraciones en la ciudad, en un clima de "cordialidad", con la celebración del Xacobeo de 2021 como uno de los puntos centrales y con discrepancias en torno al aparcamiento del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS).

En la rueda de prensa posterior a la reunión celebrada en la Xunta, Feijóo ha asegurado que los compromisos que venían de "conversaciones anteriores están desarrollados, y hay un altísimo grado de cumplimiento en Santiago", con la lista de asuntos en "ejecución, finalización o inicio según el calendario".

En marco de un encuentro que Feijóo ha calificado de "útil" y del que Noriega ha ensalzado el ambiente de "cordialidad", el presidente de la Xunta ha explicado que se han planteado "nuevas propuestas" "de cara al Xacobeo 2021, que es el acontecimiento más importante que va a vivir Santiago, pero también los gallegos, en los próximos años".

Ha situado como "prioridad" los servicios públicos, avanzando que los presupuestos autonómicos de la Xunta para 2019 incluirán una partida económica para el diseño del plan funcional para la ampliación del CHUS. Aunque ha puesto en valor los datos de listas de espera en el complejo compostelano, con bajadas de "23 días en cirugía y 44 en consultas", ha reconocido que se ha "detectado la necesidad de ampliar el hospital".



Sin embargo, pese a la propuesta del Ayuntamiento de Santiago, ha asegurado que el Sergas no construirá un aparcamiento para el CHUS, puesto que "el Servizo Galego de Saúde no hace párkings en ningún lugar de Galicia, sería una discriminación, cuando el resto de ciudades tienen un sistema de concesión de aparcamiento público". Ha remarcado así que "el asunto del parking o del tráfico son asuntos municipales, no de la administración sanitaria".

Por su parte, Martiño Noriega, pese al rechazo manifestado por el presidente autonómico, mantendrá la propuesta de cesión de una parcela para que la Xunta construya un aparcamiento para los usuarios del hospital.

El alcalde compostelano ha subrayado que el Ayuntamiento no tiene capacidad actual para acometer esta infraestructura, al estar comprometido con otros como el del campus, pero mantiene su "ofrecimiento" en el marco de un "espacio de diálogo".

En el ámbito sanitario, Feijóo ha reiterado su compromiso de impulsar la nueva Facultad de Medicina, destacando que la Xunta está a disposición del nuevo equipo rectoral para proseguir las conversaciones sobre este proyecto y reiterando que "la única Facultad de Medicina del sistema universitario gallego" será la de Santiago.

También se ha analizado el estado de proyectos e intervenciones como la Intermodal, la depuradora o la conexión de la AP-9 con la Cidade da Cultura, el Sar y Fontiñas, en una reunión celebrada a petición de Martiño Noriega, que da continuidad a la que tuvo lugar en marzo de 2017.

Feijóo urge la depuradora para no perder fondos europeos

De esta forma, uno de los temas abordados ha sido el proyecto de la nueva EDAR de A Silvouta. Aunque Feijóo ha admitido que las posturas del Ayuntamiento y la Xunta "no son coincidentes" --el gobierno autonómico defendía una nueva construcción frente a la ampliación que se plantea desde la administración local y el Gobierno--, se respetará "la decisión soberana del Ayuntamiento, al que le corresponde decidir la ubicación".

Ha trasladado que la Xunta mantiene su compromiso de financiación, pero ha "urgido" a la ejecución de la obra para no perder los fondos previstos de la Unión Europea.

Intermodal y accesos a la AP-9

En cuanto a la Intermodal, Feijóo ha ratificado que se "va a licitar la pasarela" y que se mantiene el plazo de finalización para el Año Santo de 2021, recordando que los accesos son competencia municipal.



En el ámbito de las infraestructuras, ha apuntado que "hay buenas noticias" en lo que se refiere a la conclusión de la autopista con la Cidade da Cultura y los barrios de Fontiñas y del Sar, porque "todo parece indicar que se acabará antes de lo previsto", al igual que "la variante de Aradas", en la que la Xunta se compromete a que esté rematada a finales de 2018 o principios de 2019.

Feijóo también ha expuesto que el gobierno gallego ha solicitado información a Fomento sobre el estado de la tramitación del enlace orbital con la AP-9, "dado que eso estaba presupuestado" y "se debería haber finalizado". "Nos preocupa que esa obra esté finalizada en el Año Santo", ha añadido. A mayores, Feijóo le ha trasladado al regidor compostelano el compromiso de la Xunta de solucionar el "punto negro de Vidán", en dirección a Noia y Muros.

Sobre el transporte público, ha cifrado en 2.700.000 los usuarios beneficiados de las bonificaciones en 2018 y en 7.850 los menores de 18 años que han viajado gratis, instando a Martiño Noriega a que Santiago también permita los viajes gratuitos a los menores de edad.

Por otra parte, Feijóo también ha explicado que se ha solicitado al Ministro de Fomento, José Luis Ábalos, que informe sobre el impacto previsto del tren de alta velocidad en el sistema aeroportuario de Galicia una vez que entre en funcionamiento en el año 2020.

Xacobeo y Cidade da Cultura



Gran parte de los asuntos han girado sobre la fecha de 2021, el próximo año Xacobeo, que Feijóo ha ensalzado como un proyecto de país, que requiere una actuación conjunta en muchos frentes por ser "un evento histórico".

Así, ha ratificado el compromiso de que la Cidade da Cultura esté finalizada en este horizonte temporal, con "dignidad, con proporcionalidad y con `sentidiño`", para que actúe también como un revulsivo para el Año Santo. En cuanto al edificio Fontán, ha comprometido que será adjudicado en los próximos días.

Entre las propuestas anunciadas, figura un grupo de trabajo con los grupos en el Parlamento gallego y la iniciativa `O teu Xacobeo`, para que cualquier gallego realice sus propuestas.



El regidor compostelano, en referencia al Xacobeo, la ha transmitido a Núñez Feijóo la necesidad de "impulsar el papel del Consorcio y reforzar las aportaciones económicas a este organismo, como viene siendo habitual antes de cada Año Santo".

Petición a la que el presidente del gobierno gallego se ha mostrado receptivo, trasladando que así se lo hará llegar al ministro de Cultura en la reunión prevista para finales de este mes. Martiño Noriega también ha informado de los pasos que se han dado para conseguir que el Real Padroado se reúna antes de 2021, y después de no haberse mantenido ningún encuentro en los últimos 15 años.

Nueva residencia de mayores y guardería en San Caetano

En el ámbito social, Feijóo ha reivindicado la gestión de la Xunta, con un 76% más de plazas públicas que en 2009, anunciando la construcción de una nueva escuela infantil en San Caetano. También ha comprometido que en la primera mitad de 2019 se licitará una residencia para mayores, con 120 plazas, en Fontiñas, y el apoyo al proyecto de la Ciudad de la Raqueta en San Lázaro, dispuesto a lelgar a acuerdos con el Ayuntamiento y la Diputación.

Vertedero

Por último, en la reunión también se ha puesto sobre la mesa la situación del vertedero de Miramontes. La Xunta ha abierto dos expedientes, el último a principios de este mes. La empresa tendrá que trasladar su respuesta a finales de mes, aunque Feijóo ha incidido en que la Xunta será "absolutamente estricta en el cumplimiento de la normativa medioambiental".