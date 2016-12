El presidente de la xunta, Alberto Núñez Feijóo, demandará ante el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, la transferencia a Galicia de la titularidad de la AP-9 en el encuentro que prevén mantener el próximo lunes. Eso sí, ha matizado que lo hará "con argumentos", pero no con "engaños" como, a su juicio, supone decir que se "eliminarán" los peajes si se materializa el traspaso de la infraestructura.



"Vamos a defender lo que defendimos delante del ministro actual, de la anterior (Ana Pastor) y del Gobierno socialista. No vamos a cambiar porque estamos convencidos de que esa transferencia entra en el Estatuto de autonomía y tenemos una discrepancia con los Gobiernos centrales de PSOE y PP", ha remarcado, en la rueda de prensa posterior al Consello de la Xunta.



Dicho esto, ha puntualizado que la forma de solicitar este traspaso es "con argumentos" y no con "autoengaños". Así, ha asegurado que no "engañará a la gente" afirmando que, en el caso de que se produzca la transferencia de la autopista a Galicia, la vía quedaría "libre de peajes" o "automáticamente disminuirían todos los peajes en todas las cabinas".



"No vamos a engañar a la gente, creo que eso es una falta de respeto hacia los ciudadanos. Pensamos que la titularidad le corresponde al patrimonio autonómico y, si la conseguimos, hablaremos con la concesionaria porque entendemos que se puede implementar una política flexible de peajes en función de las franjas horarias o del tipo de tráfico. Eso es lo que queremos trasladar", ha explicado.



"La AP-9, sí. Argumentos sólidos y razonables, sí. Argumentos falaces, no. Flexibilizar los peajes, sí. Falsas promesas de que se eliminarán los peajes en el caso de que se produzca la transferencia, no", ha resumido.



"NO SE LOGRA EN UNA TARDE EN UNA COMISIÓN"



Feijóo ha admitido que ésta puede ser una transferencia "difícil" de materializar para el Gobierno central, pero se ha reafirmado en que es "correcta" para el Ejecutivo autonómico, toda vez que la AP-9 discurre por todo el territorio gallego.



En cuanto a la postura de los populares en Madrid, donde votaron en contra en la Comisión de Fomento de una iniciativa de En Marea que urgía levantar el veto para el traspaso, Feijóo ha replicado que una transferencia de este tipo "no se consigue en una tarde en una comisión de Fomento".



"Conozco transferencias que se hacen en una comisión de transferencias entre el Gobierno autonómico y el central. En comisiones parlamentarias, conozco pocas, y que conlleve que el Gobierno invierta 4.000 millones en el rescate de la vía, no hay ninguna", ha zanjado.



"SI EL GOBIERNO DICE QUE NO, SE EQUIVOCA"



En la misma línea, en una entrevista con la Radio Galega, el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha asegurado que se continuará reclamando el traspaso, con el objetivo de "mejorar" la política de peajes, pero ha coincidido con su jefe de filas en que decir que "desaparecerán" es "engañar a la gente".



"La transferencia tiene que hacerse para gestionarla mejor; vamos a seguir pidiéndola y, si el Gobierno central dice que no, se equivoca y seguiremos dándole argumentos", ha zanjado.