Feijóo responderá en el próximo pleno sobre financiación autonómica y Pemex

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, responderá en el próximo pleno, que tendrá lugar los próximos días 13 y 14 de diciembre, sobre el sistema de financiación autonómica a petición del PSdeG y sobre el abandono de Pemex del proyecto de terminal logística en A Coruña a petición de En Marea --El BNG todavía no ha hecho pública su pregunta--.



De este modo, los portavoces parlamentarios de PSdeG y En Marea, Xoaquín Fernández Leiceaga y Luís Villares, respectivamente, han desvelado este sábado durante su comparecencia tras la Junta de Portavoces cuál serán las preguntas que sus grupos le formularán a Feijóo en el próximo pleno.



En su intervención ante los medios tras la Junta de Portavoces, el portavoz parlamentario del PSdeG ha explicado que la pregunta que su grupo realizará al jefe del Ejecutivo autonómico será registrada este lunes y versará sobre "los resultados que conviene alcanzar por parte de Galicia en el sistema de financiación autonómica cuando se revise en los próximos meses". "Un debate que esta pendiente desde el año 2014", ha apostillado al respecto.



Y es que, a juicio de Leiceaga, "ahora es el momento adecuado" para que se ponga en marcha dicho debate. "Está solicitado así por distintas comunidades autónomas y el propio Gobierno de España asume que esto debe hacerse en el año 2017", ha subrayado el portavoz socialista, justo antes de hacer hincapié en la necesidad de "reforzar la posición de Galicia" en esta materia.



En este sentido, ha indicado que la Mesa de la Cámara sometió a audiencia, en la propia Junta de Portavoces de este sábado, la iniciativa de la representante socialista para la creación de dos comisiones especiales no permanentes, siendo una de ellas, precisamente, sobre el sistema de financiación autonómica. No obstante, la Mesa del Parlamento, tras la Junta de Portavoces, desestimó la creación de dicha comisión no permanente.



PSdeG, "POCO OPTIMISTA"



"Somos poco optimistas sobre que esa propuesta de establecer un consenso amplio, que debe ser en el Parlamento, tenga futuro", ha admitido Leiceaga después de recordar que su partido, en el debate de investidura, le ofreció a Feijóo su colaboración en dicha materia para "reforzar la posición de Galicia ampliando la base política" con el objetivo de "obtener unos resultados mejores en la negociación".



Por otro lado, el portavoz socialista ha precisado que, además de ser desestimada la creación de esta comisión no permanente, también se rechazó la propuesta de constitución de otra, concretamente destinada a impulsar el sector de las energías renovables, singularmente el sector eólico.



INICIATIVAS DEL PSdeG



Además de detallar cuál será la pregunta que su grupo formulará al presidente del Gobierno gallego, Leiceaga ha precisado que su grupo presentará siete iniciativas, además de una conjunta con el BNG en relación a la creación de otra comisión de investigación de las cajas de ahorros gallegas.



Así, le pedirán a la Xunta que "avance con decisión" con el objetivo de que la calidad del empleo en la Comunidad gallega sea "mejor". Pero además, han presentado dos proposiciones no de ley (PNL), la primera solicitando la gratuidad de los libros de texto y la segunda pidiendo la protección para aquellas personas que denuncian prácticas corruptas desde dentro de la Administración. El propósito, ha precisado, es que no tengan "miedo a ser perseguidos".



De igual modo, el grupo socialista interpelará a la Xunta sobre el consumo de bebidas alcohólicas en menores de edad y sobre la pobreza energética. Además, planteará una pregunta ordinaria sobre el estado medioambiental de la Ría de Arousa.



A continuación, ha señalado que su partido realizará una pregunta urgente, que registrará este lunes, sobre la gerencia del Complejo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y, concretamente, en relación con la atención en urgencias a los ciudadanos de esta área sanitaria, en donde considera que la capacidad de las urgencias está "sobrepasada".



INICIATIVAS DE EN MAREA



Por su parte, el portavoz de En Marea en la Cámara gallega también ha enumerado las iniciativas que su grupo ha trasladado a la Junta de Portavoces y que llevará al pleno de los días 13 y 14 de diciembre, entre las que destaca una PNL sobre la transferencia de la AP-9 y la petición de un modelo único para comedores escolares.



Se trata de que este último "revierta la privatización de este servicio básico y garantice la calidad de la alimentación de los niños y niñas".



Además de la pregunta al jefe del Ejecutivo autonómico, que versará sobre Pemex, las preguntas al Gobierno de En Marea se centrarán en la pobreza energética, el Centro de Gestión Ambiental de Lousame y las cifras de ocupación laboral entre menores de 35 años.



Por su parte, las mociones versarán sobre política de vivienda para garantizar el acceso a las personas desahuciadas y sobre medidas en materia de pobreza y exclusión social.



PLAN RETORNA



La portavoz del BNG en el Parlamento gallego, Ana Pontón, ha indicado que su grupo presentará dos PNL, una en relación a la transferencia de la AP-9 y otra relativa a la puesta en marcha del Plan Retorna. Y es que sostiene que, desde que gobierna Feijóo, se marcharon de Galicia unas "200.000 personas", siendo "casi la mitad" menores de 35 años.



Asimismo, ha anunciado que su grupo ha incluido una pregunta ordinaria para denunciar el "uso partidista" que, a su juicio, hace la Xunta de los fondos destinados a la depuración y el saneamiento de las aguas, firmando la mayoría de los convenios, ha remarcado, con ayuntamientos gobernados por el PP.



De igual modo, ha añadido que todavía les falta por registrar una pregunta urgente sobre los "incumplimientos" de Pemex con Galicia --lo harán este lunes--. "Esto se merece una explicación por respeto a la verdad", ha aseverado.



Sobre la pregunta al presidente, esperarán hasta el lunes a las 18,30 horas para registrarla.



INFRAESTRUCTURAS VERDES



Por su parte, el portavoz del PPdeG en el Pazo do Hórreo, Pedro Puy, ha explicado a los medios que su grupo ha registrado dos PNL para el próximo pleno. La primera se refiere a las infraestructuras verdes y tiene como objetivo la creación de una red de espacios naturales que permita compatibilizar la conservación de la biodiversidad con la visita de las personas. Esto se impulsaría conjuntamente entre el Estado y las comunidades.



La segunda PNL se refiere a la creación de una tarjeta dirigida a los peregrinos que les permita acceder con "carácter general y público" a museos e instalaciones públicas, al tiempo que obtengan "ventajas" a la hora de comprar determinados productos, como los artesanos.



Sus dos preguntas versarán en torno a cómo afecta el `Brexit` a la pesca y sobre la tarjeta que permite que los menores de 19 años empleen el transporte público de modo gratuito.



COMPARECENCIAS



Asimismo, la Junta de Portavoces ha aprobado el calendario parlamentario. A este respecto, ha indicado que diciembre va a ser un mes de tramitación parlamentaria en el que la tramitación de los presupuestos tendrá prioridad sobre el resto de iniciativas.



La tramitación de las comparecencias ante la Comisión tercera comienza este miércoles día 7 y finaliza el 21. Contarán con la presencia de tres conselleiros, el secretario xeral da Presidencia, los presidentes de los cinco principales entes estatutarios --Consello de Contas, Consello da Cultura, Consello Económico e Social, Consello Consultivo de Galicia y CRTVG--, los presidentes de las cuatro diputaciones y los directivos responsables de la Axencia Galega de Turismo, de la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural, de la Axencia Galega de Emerxencias y del Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral.