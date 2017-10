Feijóo: "Toda Galicia chora"

El presidente de la Xunta de Galicia compareció esta mañana ante los medios de comunicación donde explicó que ahora 15 poblaciones se encuentras en situación 2 de alerta, cuatro ellas en Ourense. Los núcleos ourensanos afectados son Lobios, Baños de Molgas, Cea y Chandrexa de Queixa. Explicó que en Galicia hubo 132 incendios este domingo, cuando en los días de agosto más intensos había 50. Sobre la situación este lunes, relató que 107 fuegos se encuentran activos y 38 controlados.

Núñez Feijóo informó que ocho personas tuvieron que ser atendidas por quemaduras y que 21 centros escolares tuvieron que suspender las clases, uno de ellos en la provincia de Ourense. Explicó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, llegará a Galicia esta mañana. También que de madrugada se desplazaron 200 efectivos de la UME y que a lo largo del día llegarán 100 más. También relató los problemas para desplegar medios aéreos y que se deretaron tres días de luto en la comunidad.

Feijóo, en su discurso aseguró que "Galicia non merece este dor" y apuntó a la mano del hombre en esta oleada de incendios, "Galicia non arde soa, queimana", relató el presidente autonómico que aseguró que "un día así non é resultado da casualidade". Calificó lo sucedido este domingo como " un ataque indiscriminado". Habló también de "terrorismo incendiario" que puso "en risco vidas" y que provocó "danos irreparables".

Considera que "a traxedia pudo ser inimaxinable" e que se trata de la "peor actividade incendiaria e coas peores condicións climatolóxicas". También tuvo palabras de agradecimiento para los bomberos y cuerpos de seguridad porque asegura "moitas vidas foron salvadas polos efectivos".

Núñez Feijóo también pidió "non facerse eco de rumores sen contrastar" y puso en valor "a solidaridade e a unidade do pobo galego". También contó que recibió el apoyo del Rey, del presidente del Gobierno y de los diferentes presidentes autonómicos. También dio muestras de solidaridad con Portugal y Asturias, que también están sufriendo numerosos incendios.