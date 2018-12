Feijóo urge a cambiar la ley electoral para que gobierne la lista más votada

El presidente de la Xunta y líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, ha urgido este miércoles a cambiar la ley electoral para que gobierne la lista más votada, pese a la posibilidad de que el PP encabece el Gobierno andaluz sin haber sido la candidatura que más apoyos obtuvo el pasado domingo en las urnas.



En la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, ha explicado que él defiende esta argumentación que, sin embargo, los otros partidos y también el PSOE rechazan, por lo que no pueden pretender que el PP no emplee el "tablero" que actualmente está sobre la mesa.



Núñez Feijóo ha recordado que por "tercera vez" su partido ha pedido una "modificación" de esta norma, por lo que "si el PSOE aceptase modificar de forma inmediata" esta ley para que esté en vigor en las próximas elecciones, municipales y autonómicas, "el PP no debería encabezar el Gobierno en Andalucía" ya que la lista más votada fue la de la socialista Susana Díaz.

"Pero lo que no podemos es jugar en el tablero socialista, unos cumpliendo y otros impidiendo cumplir las reglas que ellos mismos ponen", ha dicho

De este modo, el presidente gallego ha remarcado que, en su opinión, "sin duda" debe gobernar la lista más votada porque si "fuésemos capaces de modificar la ley electoral en España y dejásemos que automáticamente la lista más votada" gobernase, "eso cambiaría la política española para mejor".



Con ese cambio, los fenómenos de "populismos" y "los partidos independentistas que deciden la política nacional y tienen secuestrado al presidente del Gobierno de España, acabarían".

A su juicio, en la actualidad "es más importante modificar la ley electoral que iniciar una reforma constitucional"

Un cambio de este calado, ha proseguido, daría más credibilidad y confianza en las instituciones e impediría que esta ley "interpretada de forma desleal por los partidos" permitiese que España tenga como presidente a una persona "que perdió todas las elecciones a las que se presentó".



Sobre la intención del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de presentar los presupuestos en enero próximo, Núñez Feijóo le ha restado validez a este hecho y lo ha enmarcado en la necesidad del PSOE de "un nuevo titular" tras el "hundimiento" del partido en Andalucía, que era uno de sus principales feudos, ha concluido.