Galicia reivindica a riqueza etnográfica dos Entroidos en Fitur

A directora de Turismo de Galicia, Nava Castro, destacou este venres na Feira Internacional de Turismo (Fitur) o importante papel dos `entroidos` galegos como depositarios dunha gran riqueza etnográfica que pode fomentar o turismo de inverno, coincidindo coa temporada baixa.

Así, Nava Castro mencionou o recente recoñecemento do entroido ourensán de Xinzo de Limia como Festa de Interese Turístico Internacional, o que considerou un "gran aliciente" para Ourense en particular e para Galicia en xeral.

Durante a presentación, a directora de Turismo destacou o traballo da cidadanía galega, "implicada en conservar e pór en valor as tradicións e ritos ancestrais a través das diferentes celebracións en torno ao entroido", así como o seu nexo coa enogastronomía.

En particular, destacou o caso de Verín, cos seus tradicionais `cigarróns` e que ten o recoñecemento de Interese Turístico Nacional. Outros nove `entroidos` están distinguidos como de Interese Turístico de Galicia, como o Entroido de Cobres, na localidade pontevedresa de Vilaboa.

Xunto a eles, comparten distinción os `Xenerais da Ulla`, presentes en concellos de Pontevedra e A Coruña e caracterizados polas súas batallas dialécticas; o entroido de Laza, cos seus icónicos `peliqueiros`; o de Viana do Bolo, co `boteiro` que comparte protagonismo coa promoción do produto gastronómico; o Folión Tradicional do Entroido de Manzaneda, coas súas máscaras, o de Maceda, cos `felos`, ou o `entroido` de Vilariño de Conso.



A presenza destes entroidos en Fitur enmárcase no compromiso de Galicia por difundir a importancia dos miles de entroidos da Comunidade galega, aos que Nava Castro cualificou como "un dos mellores expoñentes dos valores que fan de Galicia un destino singular".