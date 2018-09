Los grupos políticos coinciden en la necesidad de rebajar el coste de la electricidad

La electricidad en Galicia tiene un precio "inasumible" que es necesario rebajar y que tiene importantes efectos en las economías familiares. Todos los grupos políticos del parlamento gallego se han mostrado de acuerdo este martes en esta afirmación, aunque difieren en el modo de intervenir para paliar la situación.



El diputado de En Marea Francisco Casal ha defendido en la primera sesión del Pleno una proposición no de ley en la que, entre otras cosas, se pedía a la Xunta que instase al Gobierno central a estudiar una bajada del IVA de la energía eléctrica para aquellos consumos "imprescindibles", los que son "de primera necesidad".



Aunque bajo la premisa de que, efectivamente, la electricidad tiene un precio alto en España, el diputado socialista Abel Losada ha rechazado que la solución pase por reducir el IVA, algo que "no incentiva la eficiencia energética y el control del consumo". En contraposición, ha apostado por "reforzar las líneas de ayuda social" para aquellas familias que no puedan asumir el coste.



En la misma línea, la diputada popular Marta Nóvoa ha asegurado que bajar el IVA solo conseguiría "recaudar menos impuestos", algo que redundaría en las comunidades, por lo que ha apostado, en este sentido, por seguir la senda de "producir más energías renovables".



Finalmente, la nacionalista Noa Presas, que ha calificado de "absurda y abusiva" la fiscalidad de la electricidad en España, ha reiterado la reclamación del BNG de contar con una "tarifa eléctrica gallega", algo que "solucionaría muchísimos problemas".

Rebaja del IVA y bono social

En la proposición presentada por En Marea se hace especial hincapié en el IVA que se paga en España por la energía eléctrica, un coste "elevado" que se une a la "especulación" de las eléctricas españolas, que "duplican y triplican el beneficio" de sus homólogas europeas, demostrando, en opinión de Francisco Casal, que existe "un oligopolio energético" en el país.



No obstante, En Marea "autoenmendó" también su proposición para introducir los problemas derivados de la finalización del plazo de solicitud del nuevo bono social eléctrico, una "situación de emergencia" que Casal ha comparado a una "carrera de obstáculos" para que esta ayuda social "no pueda tramitarse". Por ello, en diputado ha reclamado que se amplíe el plazo para solicitar este bono, así como que se difunda y publicite entre la población para llegar a las familias en riesgo de "pobreza energética".



Francisco Casal ha asegurado que el recibo medio de la luz "se incrementará en torno a 200 euros al año", una "situación insostenible" para familias con menos recursos, de las que el 90 por ciento "quedarán excluidas de la tarifa social si no se dan facilidades" para solicitar el bono.



En relación a esta cuestión, la nacionalista Noa Presas ha considerado el bono social "inservible" y, frente a las "cargas fiscales abusivas" de un "bien de primera necesidad" como la electricidad, ha reclamado un "debate de país" para reclamar "una tarifa eléctrica gallega" que tenga en cuenta a la Comunidad como "productora excedentaria".

Beneficios inmorales

Durante su intervención, el diputado socialista ha recordado que en España "existe un problema en términos de pobreza energética" mientras las grandes eléctricas obtienen beneficios "inmorales". "Hay que ir contra eso", ha destacado, al tiempo que ha expresado su confianza en la labor de la ministra de Transición Ecológica.



No obstante, Abel Losada ha considerado "mejor" el "reforzar las líneas de ayuda social que bajar el IVA del sector de la energía", ya que una rebaja impositiva "no incentiva la eficiencia energética y el control del consumo". "No quiero bajar ese IVA, quiero que quien tenga problemas para pagar tenga una política social para solventar ese problema", ha resumido.



En este sentido, la popular Marta Nóvoa también ha considerado que es necesario "bajar el precio de la electricidad", aunque una rebaja del IVA "lo único que conseguiría es recaudar menos impuestos", lo que luego redundaría en las comunidades.



La diputada del PPdeG ha dicho que el escenario actual es "similar al que había hace unos meses, cuando gobernaba el PP" y ha destacado que ya "están en marcha" medidas de las que reclama En Marea. En esta situación, Marta Nóvoa ha puesto el foco en la necesidad de "producir más energías renovables".