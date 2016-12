Un incendio calcina por completo una nave de gestión de residuos en Arteixo

Una nave de gestión de residuos del polígono de Sabón, situado en el municipio de Arteixo (A Coruña), ha quedado destruida por completo luego de declararse un incendio a última hora de la tarde del pasado sábado.



Según ha informado el CAE 112 Galicia, el incidente no ha provocado ningún herido. El incendio se declaró a las 19,00 horas del sábado y, a primera hora de la mañana del domingo, los servicios de emergencia todavía no daban el fuego por extinguido, ya que quedan varios focos secundarios y muchas zonas con brasa. La nave acogía una empresa de gestión de residuos y reciclaje, entre ellos productos químicos. Las llamas también han afectado a una explanada colindante al edificio donde se acumulaban palés con cartón, papel y otros envases. Pese a que la nave está rodeada de viviendas, ninguna de ellas resultó afectada y, según ha apuntado el 112, no hubo "en ningún momento" riesgo para la población, gracias a que el viento que se registraba en ese momento en la zona ayudó a dispersar el humo generado por el incendio.



Así, el incendio quedó controlado en torno a la medianoche del sábado. Para luchar contra las llamas, los servicios de extinción tuvieron que cortar una línea de alta tensión, por lo que varias naves próximas y diversas viviendas de las zonas de Pastoriza y Oseira permanecieron sin suministro eléctrico hasta las 0,00 horas de la madrugada.



En el operativo de emergencias desplazado hasta la zona han participado los Bombeiros de Arteixo, efectivos de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil, así como Urxencias Médicas.